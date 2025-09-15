期指低開40點報26347，國指期貨跌22點報9342

期指低開40點報26347，國指期貨低開22點報9342，科指期貨低開10點報5983。
《經濟通通訊社15日專訊》
15/09/2025 09:15
15/09/2025 17:20 【夜期時段】即月期指最新報２６４４７點，跌３３點，現平水
15/09/2025 16:46 即月期指最後交易價２６４８０升９３點，成交８０７３５張
15/09/2025 16:31 即月期指最後交易價２６４８０升９３點，高水３３點
15/09/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１９２８９１張減１３９９張
15/09/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２３９４１０張減６６０７張
