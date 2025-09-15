即月期指最後交易價26480升93點，高水33點

即月期指最後交易價26480，升93點，高水33點，暫成交80735張。即月國指期貨最後交易價9396，升32點，高水11點，暫成交68502張。另外，即月科指期貨最後交易價6048，升55點，高水4點，暫成交106904張。
《經濟通通訊社15日專訊》
15/09/2025 16:31
