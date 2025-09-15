即月期指最後交易價26480升93點，成交80735張

即月期指最後交易價26480，升93點，高水33點，成交80735張。即月國指期貨最後交易價9396，升32點，高水11點，成交68692張。另外，即月科指期貨最後交易價6048，升55點，高水4點，成交106904張。
《經濟通通訊社15日專訊》
送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好
15/09/2025 16:46
即月期指最後交易價26480，升93點，高水33點，成交80735張。即月國指期貨最後交易價9396，升32點，高水11點，成交68692張。另外，即月科指期貨最後交易價6048，升55點，高水4點，成交106904張。
《經濟通通訊社15日專訊》
送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好
上一篇新聞︰15/09/2025 17:20 【夜期時段】即月期指最新報２６４４７點，跌３３點，現平水
下一篇新聞︰15/09/2025 16:31 即月期指最後交易價２６４８０升９３點，高水３３點
15/09/2025 19:24 《再戰明天》美儲局一連兩日議息，美國公布零售銷售等數據
15/09/2025 19:23 《日入而息》銀債首日認購反應理想，內地８月經濟數據遜預期
15/09/2025 17:44 《外圍焦點》美國公布紐約聯儲製造業指數
15/09/2025 15:06 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６５９８﹒２５，升１…
15/09/2025 09:15 期指低開４０點報２６３４７，國指期貨跌２２點報９３４２
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
即時報價N
指數N
多櫃台N