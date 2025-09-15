【夜期時段】即月期指最新報26447點，跌33點，現平水

即月期指在夜期時段開市報26469點，跌11點，高水22點，最新報26447點，跌33點，平水，合約成交216張。



即月國指期貨在夜期時段開市報9396點，無升跌，高水11點，最新報9384點，跌12點，低水1點，合約成交317張。

《經濟通通訊社15日專訊》