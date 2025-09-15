  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
期貨新聞

15/09/2025 17:20

【夜期時段】即月期指最新報26447點，跌33點，現平水

　　即月期指在夜期時段開市報26469點，跌11點，高水22點，最新報26447點，跌33點，平水，合約成交216張。
　
　　即月國指期貨在夜期時段開市報9396點，無升跌，高水11點，最新報9384點，跌12點，低水1點，合約成交317張。
《經濟通通訊社15日專訊》

【你點睇？】蘋果發布超薄iPhone Air，市場反應一般，股價跌1.5%。你認為其產品仍物有所值？► 立即投票

上一篇新聞︰15/09/2025 17:44  《外圍焦點》美國公布紐約聯儲製造業指數

下一篇新聞︰15/09/2025 16:46  即月期指最後交易價２６４８０升９３點，成交８０７３５張

其他
More

16/09/2025 08:15  恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１４６７６３張，增６８３０張

15/09/2025 19:24  《再戰明天》美儲局一連兩日議息，美國公布零售銷售等數據

15/09/2025 19:23  《日入而息》銀債首日認購反應理想，內地８月經濟數據遜預期

15/09/2025 16:31  即月期指最後交易價２６４８０升９３點，高水３３點

15/09/2025 15:06  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６５９８﹒２５，升１…

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

中美元首通話將決定TikTok的命運

16/09/2025 15:42

大國博弈

定期存款 | 大行連環加息，中銀東亞新推4個月存期，最高2....

09/09/2025 15:52

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處