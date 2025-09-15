  • 會員
期貨新聞

15/09/2025 19:24

《再戰明天》美儲局一連兩日議息，美國公布零售銷售等數據

解讀
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

核心摘要：
美聯儲於9月16-17日舉行議息會議，美國同日公布8月零售銷售月率預期0.3%，歐元區7月工業生產年率料升至1.7%，香港失業率估維持3.7%。

事實要點：
▷ 歐元區7月工業生產年率預期升1.7%（前值0.2%）
▷ 美國8月零售銷售月率預期0.3%（前值0.5%）
▷ 香港8月失業率預估3.7%（持平前值）
▷ 美國8月進口物價月率料降0.2%（前值升0.4%）
▷ 美聯儲、加拿大、英倫及日本央行9/17-9/19公布議息結果

　　美儲局一連兩日議息，及美國公布零售銷售等數據，料為周二（16日）市場焦點。

　　各國重要經濟活動方面，美聯儲聯邦公開市場委員會(FOMC)開始為期兩天的政策會議（至17日)。美國總統特朗普訪問英國（至19日）。歐洲央行管委艾斯克里瓦發表講話。

*本港公布失業率，歐元區公布工業生產*

　　數據方面，周二（16日）2:00pm（本港時間．下同），英國公布8月失業率。4:30pm，香港公布8月失業率，經季節調整料維持於3.7%。5:00pm，歐元區公布7月工業生產，年率升幅料由0.2%擴大至1.7%，經季節調整月率料由下滑1.3%改善至升0.3%。8:30pm，美國公布8月出口物價，月率料由0.1%逆轉至下滑0.1%；8月進口物價月率料由0.4%逆轉至下滑0.2%，年率料維持不變；8月零售銷售月率升幅料由0.5%收窄至0.3%。9:15pm，美國公布8月產能利用率，料由77.5%降至77.4%；8月工業生產月率跌幅料維持於0.1%。10:00pm，美國公布9月NAHB房屋市場指數，料由32升至33。

　　在本港，明日公布業績的公司有:南順（香港）(00411)、聖馬丁國際(00482)等。

　　另外，行政長官李家超周三（17日）公布新一份施政報告。加拿大央行周三公布議息結果。美儲局周四（18日）凌晨公布議息結果。英倫銀行周四晚公布議息結果。日本央行周五（19日）公布議息結果。
《經濟通通訊社15日專訊》

【說說心理話】網戀騙案：專家分析為何女性/高學歷人士較易「沉船」！若不幸被騙，如何處理自己情緒？► 即睇

