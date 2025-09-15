  • 會員
期貨新聞

15/09/2025 19:23

《日入而息》銀債首日認購反應理想，內地8月經濟數據遜預期

滙豐指銀債開售首天反應理想，認購宗數及金額均較去年同期增加；中銀香港:首日認購金額較去年增近兩成，每人平均認購28手；信銀國際:首日接獲平均認購金額30萬元，認購反應符合預期
銀債保底息3.85厘完勝定存，專家建議每人認購25至30手；耀才建議認購20至50手銀債，料認購金額及人數與去年相若
迎戰銀債，銀行紛加港元定存息，花旗3個月及PAObank6個月加至2.8厘
據報騰訊(00700)多期限點心債最快明日起發行；回購逾85萬股，涉資5.5億元
富衛集團(01828)據報擬通過發新債用於回購9億美元票據
據報港府與多家中國電動車製造商洽談建立香港生產基地
禾賽-W(02525)暗盤收高逾7%，每手賺308元
標普將新地(00012)評級展望由「負面」上調至「穩定」
吉利汽車(00175)極氪私有化合併協議獲極氪股東正式批准
美團Keeta上線科威特，為中東海灣地區第三個拓展節點
擴大服務消費政策即將出台，國務院預告周三發布會講解；李強稱完善海外綜合服務體系，為出海企業競爭提供支撐；李強稱破除限制民間投資隱性壁壘，讓民營企業敢投資、有回報
內地8月CPI同比由平轉降，統計局指上年同期基數高，食品價格降幅擴大；PPI仍處下降區間，要進一步擴大國內需求；內地8月原煤生產降幅收窄，原油生產增速加快；內地8月工業增加值增5.2%，遜預期；內地8月社會消費品零售總額增3.4%，遜預期；8月投資工業消費數據齊遜，統計局指外部不穩定因素較多；內地8月城鎮調查失業率升至5.3%，創六個月高；8月社零增速創去年11月來最低，統計局指消費擴大態勢沒變；8月70城樓價環比下降，同比降幅繼續收窄
傳中方已邀特朗普訪華但未獲回應，外交部表示無可奉告；商務部反對以「涉俄」為由對中國採取經貿限制措施；國家市監總局對英偉達違反反壟斷法展開進一步調查；中汽協支持商務部對美發起反傾銷、反歧視立案調查
中美第二天會談，貝森特稱接近與中國就TikTok達成協議；特朗普傳將第四度延長TikTok不賣就禁期限；美民主黨議員施壓，要求對華貿易協議包含限制產能條款

《即日市況》
恒指全日升58點收報26446，車股造好藥股反彈，阿里小米升約2%
　
《深滬股市》　
滬綜指收跌0.26%兩連跌，「寧王」帶動電氣股逆市升
　
《美元匯價》
歐元最新報1.1748/50，日圓最新報147.37/38
　　
《公司資訊》　
禾賽-W(02525)暗盤報225.8元，高招股價逾6%
順豐同城(09699)與「澳覓APP」達戰略合作，於澳門提供即時配送服務
順豐(06936)首個離島地區跨海載物飛行測試，由數碼港飛往長洲
據報騰訊(00700)多期限點心債最快明日起發行；回購逾85萬股，涉資5.5億元
富衛集團(01828)據報擬通過發新債用於回購9億美元票據
石四藥(02005)兩款藥物通過國家藥監局一致性評價
森美控股(00756)押後清盤呈請聆訊至下月6日
集海資源(02489)宋家溝地下礦暫停生產，待獲得安全生產許可證
鄭志剛創辦的K11 by AC參投一帶一路青島項目，投資總額達377億元；K11 MUSEA8月人流記錄創新高，逾10個高端奢侈品牌落戶或升級擴展店面
禾賽科技(02525)與美國頭部Robotaxi公司簽超4000萬美元激光雷達訂單
融創中國(01918)獲法院批准舉行重組計劃進行投票
中銀香港(02388)分行今早運作暢順，料認購總額或逾700億元；星展香港料銀債反應理想，認購人數及金額或創新高；東亞(00023)推7項銀債手續費豁免，涵蓋認購手續費等；滙豐指銀債開售首天反應理想，認購宗數及金額均較去年同期增加
星展香港完成「數碼港元+」項目測試，利用可編程代幣化技術提升數碼代用券應用
PAObank中期財務目標為收支平衡，料最快第四季推出投資服務
迎戰銀債，銀行紛加港元定存息，花旗3個月及PAObank6個月加至2.8厘
保柏香港委任馮天駿為團體業務及策略夥伴總監
周大福人壽成立創想實驗室，加強與年輕世代連繫
小米(01810)本月發布17系列產品，跳過「小米16」，雷軍稱全面對標iPhone；小米汽車、廣汽等十多間車企響應倡議，60天內付帳供應商
小鵬汽車(09868)與奧地利麥格納工廠合作，首批小鵬G6、G9歐洲本地量產下線
比亞迪(01211)積極響應《供應商帳款支付規範倡議》
理想汽車(02015)、賽力斯、奇瑞等多家車企發文響應中汽協倡議
PCCW Global與國電高科簽諒解備忘錄，合作建設基站提供衛星窄帶物聯網服務
3香港及3SUPREME推年度新機系列預訂計劃，支援更換eSIM
MONGOL MINING(00975)蒙古BKH金礦完成首次黃金澆鑄，料末季額定產能生產
世茂(00813)BEACON PEAK累售15伙，套現逾2.5億元
恒地(00016)土瓜灣道壹沐第一期首輪累沽75伙，平均成交價逾655萬；恒地土瓜灣道壹沐第一期首輪銷售沽出75伙，套現逾4.9億
新世界(00017)馬頭角瑧博周末兩度加推單位，暫超額認購逾25倍；新世界馬頭角瑧博加推27伙，周五賣120伙入場價378萬起
英皇般咸道項目the MVP本周三起招標35伙
長實(01113)BLUE COAST II加推70伙，周五價單賣32伙
新焦點(00360)執董佟飛完成監管及法律議題培訓
越疆科技(02432)已議決建議採納H股購股權及股份激勵計劃
石四藥(02005)治療呼吸道疾病藥物獲批於上市製劑使用
港龍中國地產(06968)首八個月合同銷售金額跌0.17%
美團Keeta上線科威特，為中東海灣地區第三個拓展節點
偉志控股(01305)購廣東洪達（國際）工業製造城，涉1.55億元
南航(01055)8月載客量按年升5%，首八月升5%
合景悠活(03913)王中琦辭任首席執行官，總經理胡楠將負責管理和業務發展工作
融創中國(01915)債權人會議下月14日召開
同源康醫藥(02410)張森泉已提出辭任獨立非執行董事，暫未能符合相關上市規則
旭輝(00884)境內債券重組方案獲通過，涉及調整7筆存續公司債券償付安排
建設銀行(00939)完成贖回境內二級資本債券
中遠海控(01919)與關連方等就鹽田港周邊貨物集疏運樞紐成立合資公司
快手(01024)「雙11」將投入20億用戶紅包及10億商品補貼
　
《中國要聞》　
擴大服務消費政策即將出台，國務院預告周三發布會講解；李強稱完善海外綜合服務體系，為出海企業競爭提供支撐；李強稱破除限制民間投資隱性壁壘，讓民營企業敢投資、有回報
內地新例明確指外國駐華外交領事機構中國籍僱員，不得以外交代表等身份活動
深交所與馬斯喀特證券交易所簽合作備忘錄，擬深化經驗互鑑、市場培育等合作
國慶中秋假期全國鐵路預計載客2.19億人次，車票今起發售
北京8月接待入境遊客增3成，實現旅遊花費增38%
上海探索境外已上市且國內未註冊醫療器械在滬先行試用
廣州推進V2G規模化應用，探索「電力充儲放一張網」建設；支持充電運營商積極爭取售電資質，參與電力現貨交易；為V2G充換電設施提供不超設備成本50%建設補貼
首屆廣東優品展吸金近70億，促成逾20項跨境合作意向
統計局指三季度經濟運行有望保持穩中有進發展態勢；地產銷售仍降、去庫存成效顯現，止跌回穩還需努力；失業率升至5.3%，統計局表示畢業季出現的季節性上升
8月CPI同比由平轉降，統計局指上年同期基數高，食品價格降幅擴大；PPI仍處下降區間，要進一步擴大國內需求；內地8月原煤生產降幅收窄，原油生產增速加快；內地8月工業增加值增5.2%，遜預期；內地8月社會消費品零售總額增3.4%，遜預期；8月投資工業消費數據齊遜，統計局指外部不穩定因素較多；內地8月城鎮調查失業率升至5.3%，創六個月高；8月社零增速創去年11月來最低，統計局指消費擴大態勢沒變；8月70城樓價環比下降，同比降幅繼續收窄
首8月固定資產投資微增0.5%，大遜預期；首8月地產投資降12.9%，商品房銷售額跌7.3%
分析指8月經濟數據顯示增長放緩是趨勢，增量寬鬆有望出台；測算指8月70城樓價同比跌幅續收窄至近年半最小，環比跌幅與上月相同
人行2800億逆回購利率持平，淨投放885億，今日開展六千億買斷式逆回購操作；前7月上海跨境人民幣收付近19萬億，將更好發揮穩外貿穩外資作
金監總局修訂管理辦法，信託公司業務範圍迎大調整
網信辦探索使用數字人民幣等新型方式開展跨境支付
中證監嚴肅查處東方通嚴重財務造假案件，將強制退市
工信部推動構建「整車-零部件」協作共贏發展生態；中汽協鼓勵車企採用現金或銀行承兌匯票支付中小供應商
西貝就「預製菜」致歉，多道菜品改為門店現製，羅永浩續追擊
北京發改委指「十四五」收官時北京GDP料超5萬億
北京經信局表示北京已投資118個未來產業項目，佔超五成
中國企業500強榜單發布指營業收入達110萬億，國家電網居首
華為北汽達成合作，計劃3年投入200億打造享界品牌
市監總局指運輸散裝食油等液態食品實行一容器一證，需記錄容器清潔等情況備查
《人工智能安全治理框架》2.0版發布：完善優化風險分類，研究探索風險分級
　
《寶島快訊》　
台股收跌0.46%，報25357.16點
　
《大國博弈》　
南韓外長本周訪華，將討論習近平10月出席APEC峰會安排
傳中方已邀特朗普訪華但未獲回應，外交部表示無可奉告；商務部反對以「涉俄」為由對中國採取經貿限制措施；國家市監總局對英偉達違反反壟斷法展開進一步調查；中汽協支持商務部對美發起反傾銷、反歧視立案調查
中美第二天會談，貝森特稱接近與中國就TikTok達成協議；特朗普傳將第四度延長TikTok不賣就禁期限；美民主黨議員施壓，要求對華貿易協議包含限制產能條款
　
《國際要聞》　
美日菲、美日韓連場軍演，金正恩胞妹斥「揀錯地方」
特朗普指索羅斯資助反政府示威與抗議活動，應入獄；特朗普關稅前景面臨法律考驗，財赤削減計劃或受到威脅；聯儲局理事庫克購買了「度假屋」，而不是「住所」，與白宮欺詐指控不符
　
《外圍經濟》　
惠譽下調法國評級，德國商業銀行提示債券風險
澳新銀行因不當行為被澳洲監管機構處以2.4億澳元罰款
穆迪指日本央行本周料按兵不動，預計明年1月升息；花旗指日本5500億美元投資基金或推動美元走弱、日圓走強
紐約郵報指瑞士最大銀行瑞銀或遷往美國
貝萊德押注英國數據中心市場，計劃投資5億英鎊
特朗普心想事成？預計聯儲局本周將「大幅降息」；安聯指就業市場疲軟鞏固本月減息論點，未來減息步調仍存變數
　
《其他消息》　
李家超稱積極推動粵港澳三地互聯互通，深化三地規則銜接和機制對接
陳茂波稱亞太區不斷加大可持續發展投入，料影響力投資管理基金規模增至6萬億美元
據報港府與多家中國電動車製造商洽談建立香港生產基地
業界指去年至今ETF資金流續增，憧憬AI及相關子板塊
澳門第8屆立會換屆選舉投票結束，崔世平、梁安琪等人當選
衞生署昨日錄得一宗新增感染基孔肯雅熱的輸入個案
財庫局表示經投資推廣署協助來港的家族辦公室已突破200間
運輸署推出電子駕駛執照，即日起可下載；運輸署今日起推電子駕駛執照，署方將續發實體駕照
銀債保底息3.85厘完勝定存，專家建議每人認購25至30手；耀才建議認購20至50手銀債，料認購金額及人數與去年相若
GUM指成員投資態度轉趨進取，近兩月30億流入股票基金
中原十大屋苑周末錄11宗成交，按周升57.1%
債券通南向通擴容通知據報下達，非銀機構投資點心債可不佔QDII額度
特首李家超預告將戴THEi設計的領呔和領巾宣讀施政報告；據報李家超將交代「高級公務員責任制」細節，更多著墨本港AI發展；據報政府傾向擴大低空經濟試點項目，低空載人飛行器最快明年首季試飛；施政報告料設專章聚焦北部都會區發展，放寬投資移民買樓限制；ETF業界倡拓互聯互通，監管機構研產品吸引程度；消息指政府將推出「知識產權融資沙盒」，推動IP經濟；消息指政府完善外勞計劃確保本地工人就業，放寬八大非本地學生上限
政府委任黃仕進為交通諮詢委員會主席，任期兩年
機場二號客運大樓本月23日起分階段啟用，退稅安排將擴大範圍
盧寵茂稱流感疫苗擴大資助範圍，強調「早打早享受」

其他
More

