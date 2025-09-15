《日入而息》銀債首日認購反應理想，內地8月經濟數據遜預期

擴大服務消費政策即將出台，國務院預告周三發布會講解；李強稱完善海外綜合服務體系，為出海企業競爭提供支撐；李強稱破除限制民間投資隱性壁壘，讓民營企業敢投資、有回報

內地新例明確指外國駐華外交領事機構中國籍僱員，不得以外交代表等身份活動

深交所與馬斯喀特證券交易所簽合作備忘錄，擬深化經驗互鑑、市場培育等合作

國慶中秋假期全國鐵路預計載客2.19億人次，車票今起發售

北京8月接待入境遊客增3成，實現旅遊花費增38%

上海探索境外已上市且國內未註冊醫療器械在滬先行試用

廣州推進V2G規模化應用，探索「電力充儲放一張網」建設；支持充電運營商積極爭取售電資質，參與電力現貨交易；為V2G充換電設施提供不超設備成本50%建設補貼

首屆廣東優品展吸金近70億，促成逾20項跨境合作意向

統計局指三季度經濟運行有望保持穩中有進發展態勢；地產銷售仍降、去庫存成效顯現，止跌回穩還需努力；失業率升至5.3%，統計局表示畢業季出現的季節性上升

8月CPI同比由平轉降，統計局指上年同期基數高，食品價格降幅擴大；PPI仍處下降區間，要進一步擴大國內需求；內地8月原煤生產降幅收窄，原油生產增速加快；內地8月工業增加值增5.2%，遜預期；內地8月社會消費品零售總額增3.4%，遜預期；8月投資工業消費數據齊遜，統計局指外部不穩定因素較多；內地8月城鎮調查失業率升至5.3%，創六個月高；8月社零增速創去年11月來最低，統計局指消費擴大態勢沒變；8月70城樓價環比下降，同比降幅繼續收窄

首8月固定資產投資微增0.5%，大遜預期；首8月地產投資降12.9%，商品房銷售額跌7.3%

分析指8月經濟數據顯示增長放緩是趨勢，增量寬鬆有望出台；測算指8月70城樓價同比跌幅續收窄至近年半最小，環比跌幅與上月相同

人行2800億逆回購利率持平，淨投放885億，今日開展六千億買斷式逆回購操作；前7月上海跨境人民幣收付近19萬億，將更好發揮穩外貿穩外資作

金監總局修訂管理辦法，信託公司業務範圍迎大調整

網信辦探索使用數字人民幣等新型方式開展跨境支付

中證監嚴肅查處東方通嚴重財務造假案件，將強制退市

工信部推動構建「整車-零部件」協作共贏發展生態；中汽協鼓勵車企採用現金或銀行承兌匯票支付中小供應商

西貝就「預製菜」致歉，多道菜品改為門店現製，羅永浩續追擊

北京發改委指「十四五」收官時北京GDP料超5萬億

北京經信局表示北京已投資118個未來產業項目，佔超五成

中國企業500強榜單發布指營業收入達110萬億，國家電網居首

華為北汽達成合作，計劃3年投入200億打造享界品牌

市監總局指運輸散裝食油等液態食品實行一容器一證，需記錄容器清潔等情況備查