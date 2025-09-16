  • 會員
期貨新聞

16/09/2025 17:50

《外圍焦點》美儲局一連兩日議息，美國公布零售銷售等數據

　　聯儲局議息會議前夕，市場認為減息已無懸念，樂觀預期推動美國三大股指昨日向好。在大型科技股帶動下，納斯達克指數與標準普爾500指數雙雙創下新高。道指收市升50.03點或0.11%，報45884.25點；標普500指數升31.02點或0.47%，報6615.31點；納指升207.65點或0.94%，報22348.75點。港股方面，恒生指數收市報26438，跌8點，成交2941億元。

　　各國重要經濟活動方面，美聯儲聯邦公開市場委員會(FOMC)開始為期兩天的政策會議（至17日)。

　　數據方面，今日5:00pm，歐元區公布7月工業生產，年率升幅料由0.2%擴大至1.8%，經季節調整月率料由下滑1.3%改善至升0.4%。今晚8:30pm，美國公布8月出口物價，月率升幅料維持於0.1%，年率升幅料由2.2%擴大至2.5%；8月進口物價月率料由0.4%逆轉至下滑0.2%，年率料維持不變；8月零售銷售月率升幅料由0.5%收窄至0.2%。9:15pm，美國公布8月產能利用率，料由77.5%降至77.4%；8月工業生產月率跌幅料維持於0.1%。10:00pm，美國公布9月NAHB房屋市場指數，料由32升至33。
《經濟通通訊社16日專訊》

