恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數197082張增4191張

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為197082張，較前增4191張；若計入其他月份的未平倉合約，總數221380張，增5280張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|15/09(一)
|197082
|4191
|221380
|5280
|12/09(五)
|192891
|-1399
|216100
|-1388
|11/09(四)
|194290
|4601
|217488
|5076
|10/09(三)
|189689
|8766
|212412
|10141
|09/09(二)
|180923
|2240
|202271
|2417
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|15/09(一)
|109633
|1203
|115757
|1497
|12/09(五)
|108430
|3658
|114260
|3593
|11/09(四)
|104772
|1589
|110667
|1841
|10/09(三)
|103183
|3656
|108826
|4818
|09/09(二)
|99527
|-417
|104008
|-296
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社16日專訊》
【說說心理話】網戀騙案：專家分析為何女性/高學歷人士較易「沉船」！若不幸被騙，如何處理自己情緒？► 即睇