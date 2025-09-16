期指高開129點報26608，國指期貨升5點報9401

期指高開129點報26608，國指期貨高開5點報9401，科指期貨高開31點報6079。
期指高開129點報26608，國指期貨高開5點報9401，科指期貨高開31點報6079。
