  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯
期貨新聞

16/09/2025 16:31

即月期指最後交易價26464跌15點，高水25點

　　即月期指最後交易價26464，跌15點，高水25點，暫成交79962張。即月國指期貨最後交易價9395，跌1點，高水9點，暫成交73223張。另外，即月科指期貨最後交易價6086，升38點，高水8點，暫成交106619張。
《經濟通通訊社16日專訊》

【說說心理話】網戀騙案：專家分析為何女性/高學歷人士較易「沉船」！若不幸被騙，如何處理自己情緒？► 即睇

上一篇新聞︰16/09/2025 16:46  即月期指最後交易價２６４６４跌１５點，成交７９９６２張

下一篇新聞︰16/09/2025 15:05  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６６２６﹒７５，升５…

其他
More

16/09/2025 19:26  《日入而息》騰訊傳首發點心債籌８０億人幣，全球創新指數香港…

16/09/2025 17:50  《外圍焦點》美儲局一連兩日議息，美國公布零售銷售等數據

16/09/2025 17:20  【夜期時段】即月期指最新報２６４６８點，升４點，高水２９點

16/09/2025 09:15  期指高開１２９點報２６６０８，國指期貨升５點報９４０１

16/09/2025 09:08  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６６１８﹒５，跌３點

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

中美元首通話將決定TikTok的命運

16/09/2025 15:42

大國博弈

定期存款 | 大行連環加息，中銀東亞新推4個月存期，最高2....

09/09/2025 15:52

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處