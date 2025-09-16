即月期指最後交易價26464跌15點，高水25點

即月期指最後交易價26464，跌15點，高水25點，暫成交79962張。即月國指期貨最後交易價9395，跌1點，高水9點，暫成交73223張。另外，即月科指期貨最後交易價6086，升38點，高水8點，暫成交106619張。
《經濟通通訊社16日專訊》
【說說心理話】網戀騙案：專家分析為何女性/高學歷人士較易「沉船」！若不幸被騙，如何處理自己情緒？► 即睇
16/09/2025 16:31
即月期指最後交易價26464，跌15點，高水25點，暫成交79962張。即月國指期貨最後交易價9395，跌1點，高水9點，暫成交73223張。另外，即月科指期貨最後交易價6086，升38點，高水8點，暫成交106619張。
《經濟通通訊社16日專訊》
【說說心理話】網戀騙案：專家分析為何女性/高學歷人士較易「沉船」！若不幸被騙，如何處理自己情緒？► 即睇
上一篇新聞︰16/09/2025 16:46 即月期指最後交易價２６４６４跌１５點，成交７９９６２張
下一篇新聞︰16/09/2025 15:05 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６６２６﹒７５，升５…
16/09/2025 19:26 《日入而息》騰訊傳首發點心債籌８０億人幣，全球創新指數香港…
16/09/2025 17:50 《外圍焦點》美儲局一連兩日議息，美國公布零售銷售等數據
16/09/2025 17:20 【夜期時段】即月期指最新報２６４６８點，升４點，高水２９點
16/09/2025 09:15 期指高開１２９點報２６６０８，國指期貨升５點報９４０１
16/09/2025 09:08 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６６１８﹒５，跌３點
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
即時報價N
指數N
多櫃台N