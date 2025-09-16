即月期指最後交易價26464跌15點，成交79962張

即月期指最後交易價26464，跌15點，高水25點，成交79962張。即月國指期貨最後交易價9395，跌1點，高水9點，成交73297張。另外，即月科指期貨最後交易價6086，升38點，高水8點，成交106627張。
《經濟通通訊社16日專訊》
16/09/2025 16:46
即月期指最後交易價26464，跌15點，高水25點，成交79962張。即月國指期貨最後交易價9395，跌1點，高水9點，成交73297張。另外，即月科指期貨最後交易價6086，升38點，高水8點，成交106627張。
