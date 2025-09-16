【夜期時段】即月期指最新報26468點，升4點，高水29點

即月期指在夜期時段開市報26463點，跌1點，高水24點，最新報26468點，升4點，高水29點，合約成交256張。
即月國指期貨在夜期時段開市報9388點，跌7點，高水2點，最新報9396點，升1點，高水10點，合約成交357張。
《經濟通通訊社16日專訊》
16/09/2025 17:20
