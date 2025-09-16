《日入而息》騰訊傳首發點心債籌80億人幣，全球創新指數香港排名升至15位

暖哇洞察遞在港上市申請，上半年虧損收窄至9988萬人幣

有傳邁瑞醫療到港二次上市料籌10億美元，華泰、摩根大通安排上市

禾賽(02525)首掛開高近8%每手賺328元，超購約168倍；首掛高收一成每手賺424元，收市較開市高2%

傳騰訊(00700)發債籌約80億元人民幣；刊發300億美元中票發售通函，供專業投資者購買；騰訊據報開始推介三個品種點心債券，四來首次發債融資；湯道生料騰訊雲海外業務續強勢，肯定增加海外運營投資；騰訊正式發布混元3D 3.0模型，建模精度較上一版提升3倍；邱躍鵬稱騰訊雲已全面適配國產芯片，模型產業重心轉向推理；將全面升級雲基礎設施，正式發布AI應用繁榮計劃

港鐵(00066)賀國慶送出7.6萬份單程車票及1200萬元商場電子優惠券

信置(00083)獲恒生可持續發展企業指數系列最高AAA評級

巨星傳奇(06683)收購國家體育場約1.17%股權

佐丹奴(00709)與南韓演員盧正義簽約，擔任品牌代言人

華檢醫療(01931)與仁和藥業附屬於美國共同籌建非處方藥垂直領域RWA交易所

藥捷安康(02617)不知悉股價及成交量異常變動

高院任命恒大(03333)清盤人為許家印資產的接管人

金磚國家新開發銀行行長、巴西前總統到訪商湯科技(00020)

美團(03690)高頻騎手月均收入近萬元，一線城市熟練騎手月入超12000元；美團聯合內地肯德基推出外賣騎手專享套餐，最低9.9元

華望汽車據報將以全新品牌命名旗下產品，廣汽(02238)敬請期待

中房協商品房直銷平台上線，華潤置地(01109)、農行(01288)等首批15家單位簽約

信安資產管理委任Koichiro Maeda為日本區主管

安踏(02020)公布首8月反腐成果，46人涉違法移送司法，包括總裁級1人、總監級14人

彭博指馬雲重返阿里(09988)園區，幕後指揮AI業務及外賣大戰，內部湧現「MAGA」口號；AlipayHK與Grab深度合作，香港用戶可App內預約東南亞八國call車服務

ZA Bank推稅季優惠，實際年利率可低至0.77%

滙豐為財富管理人員部署「Wealth Intelligence」系統

工銀亞洲銀債首日認購情況理想，每人平均認購逾30手

恒生(00011)銀債首日認購金額較上一批增長近28%，宗數增加

冠君產業信託(02778)獲恒生ESG「AA+」評級，獲納入恒生可持續發展企業基準指數

Helius完成一項私募配售涉約12.5億美元，配置加密貨幣SOL

復宏漢霖(02696)據報與強生、羅氏就抗癌藥物相關授權進行談判

恒地(00012)與新世界西半山美麗臺住宅項目命名為THE LEGACY天御

新世界(00017)馬頭角項目瑧博收逾3000張票，暫超額認購逾25倍

新地(00016)及會地合作發展太子道西233號累售53伙，套現逾11.29億

渣打(02888)確認已接獲委任Jackie Hunt為審核委員會主席的監管批准

友邦與美中嘉和(02453)建立策略性合作伙伴關係

興證國際(06058)為附屬提供2億美元擔保；提高附屬相關擔保金額至5000萬美元

威海銀行(09677)全額贖回30億人幣二級資本債券

國泰(00293)與香港迪士尼樂園簽署合作備忘錄，擬明年推出過境旅客產品

兆邦基生活(01660)建議更改公司名稱為七元投資控股

傳小米(01810)本月25日發布17手機，設計今曝光

XTransfer與浦發銀行上海分行簽署戰略合作協議，圍繞多幣種結算等深化協同

中國神華(01088)8月煤炭銷售量按年跌3.1%，首8個月跌9.2%

佳景集團(00703)附屬公司美盈與業主訂立租賃協議，租用澳門物業營運家常粵菜餐廳

維信金科(02003)向集團兩位僱員授予22.5萬股獎勵股份

海信家電(00921)及附屬認購理財產品，涉資19.7億元人民幣