《日入而息》騰訊傳首發點心債籌80億人幣，全球創新指數香港排名升至15位

|全球創新指數香港排名升三位至15位，政府指全力推動香港成為國際創科中心
|李家超稱新一份施政報告封面沿用綠色，主軸圍繞經濟民生深化改革；國慶日市民免費搭電車半價睇戲，港鐵抽獎送7萬張單程票；回應近期熱氣球爭議，李家超表示政府角色需嚴謹；天恩邨收回公屋事件，李家超稱已要求房署考慮個案特質人性化處理；將續研究透過行政措施保障同性伴侶應有權利
|本港最新失業率維持3.7%，餐飲服務業失業情況持續上升
|傳騰訊(00700)發債籌約80億元人民幣；刊發300億美元中票發售通函，供專業投資者購買；騰訊據報開始推介三個品種點心債券，四來首次發債融資；騰訊正式發布混元3D 3.0模型，建模精度較上一版提升3倍；邱躍鵬稱騰訊雲已全面適配國產芯片，模型產業重心轉向推理；將全面升級雲基礎設施，正式發布AI應用繁榮計劃
|傳小米(01810)本月25日發布17手機，設計今曝光
|彭博指馬雲重返阿里(09988)園區，幕後指揮AI業務及外賣大戰，內部湧現「MAGA」口號
|巨星傳奇(06683)收購國家體育場約1.17%股權
|暖哇洞察遞在港上市申請，上半年虧損收窄至9988萬人幣
|傳邁瑞醫療到港二次上市料籌10億美元，華泰、摩通安排上市
|禾賽(02525)首掛開高近8%每手賺328元，超購約168倍；首掛高收一成每手賺424元，收市較開市高2%
|復宏漢霖(02696)據報與強生、羅氏就抗癌藥物相關授權進行談判
|中美元首或周五通話敲定TikTok協議，外交部表示沒有可提供信息；馬德里會談中美達TikTok框架協議，待習特周五通話確認；甲骨文據報或助TikTok繼續在美國運營
|英偉達專供中國市場RTX 6000D芯片未獲大型科企青睞
|擴大服務消費政策發布，培育新型消費龍頭企業，設中小學春秋假，增加旅遊出行時間；推動互聯網、文化領域等對外有序開放，支持地方辦體育賽事帶動旅遊；支持地方開展重點領域消費貸款貼息
|人行2870億逆回購利率持平，淨投放400億；潘功勝稱全球金融穩定體系新挑戰，防範監管套利和風險跨境傳導；人行陸磊稱CIPS上半年業務金額90萬億，支撐人民幣國際化
|恒指全日跌8點收報26438，光伏股升醫藥股沽，攜程破頂
|滬指收升0.04%止兩連跌，宇樹開源模型刺激機器人股強勢
|歐元最新報1.1811/15，日圓最新報146.96/97
|暖哇洞察遞在港上市申請，上半年虧損收窄至9988萬人幣
|有傳邁瑞醫療到港二次上市料籌10億美元，華泰、摩根大通安排上市
|禾賽(02525)首掛開高近8%每手賺328元，超購約168倍；首掛高收一成每手賺424元，收市較開市高2%
|傳騰訊(00700)發債籌約80億元人民幣；刊發300億美元中票發售通函，供專業投資者購買；騰訊據報開始推介三個品種點心債券，四來首次發債融資；湯道生料騰訊雲海外業務續強勢，肯定增加海外運營投資；騰訊正式發布混元3D 3.0模型，建模精度較上一版提升3倍；邱躍鵬稱騰訊雲已全面適配國產芯片，模型產業重心轉向推理；將全面升級雲基礎設施，正式發布AI應用繁榮計劃
|港鐵(00066)賀國慶送出7.6萬份單程車票及1200萬元商場電子優惠券
|信置(00083)獲恒生可持續發展企業指數系列最高AAA評級
|巨星傳奇(06683)收購國家體育場約1.17%股權
|佐丹奴(00709)與南韓演員盧正義簽約，擔任品牌代言人
|華檢醫療(01931)與仁和藥業附屬於美國共同籌建非處方藥垂直領域RWA交易所
|藥捷安康(02617)不知悉股價及成交量異常變動
|高院任命恒大(03333)清盤人為許家印資產的接管人
|金磚國家新開發銀行行長、巴西前總統到訪商湯科技(00020)
|美團(03690)高頻騎手月均收入近萬元，一線城市熟練騎手月入超12000元；美團聯合內地肯德基推出外賣騎手專享套餐，最低9.9元
|華望汽車據報將以全新品牌命名旗下產品，廣汽(02238)敬請期待
|中房協商品房直銷平台上線，華潤置地(01109)、農行(01288)等首批15家單位簽約
|信安資產管理委任Koichiro Maeda為日本區主管
|安踏(02020)公布首8月反腐成果，46人涉違法移送司法，包括總裁級1人、總監級14人
|彭博指馬雲重返阿里(09988)園區，幕後指揮AI業務及外賣大戰，內部湧現「MAGA」口號；AlipayHK與Grab深度合作，香港用戶可App內預約東南亞八國call車服務
|ZA Bank推稅季優惠，實際年利率可低至0.77%
|滙豐為財富管理人員部署「Wealth Intelligence」系統
|工銀亞洲銀債首日認購情況理想，每人平均認購逾30手
|恒生(00011)銀債首日認購金額較上一批增長近28%，宗數增加
|冠君產業信託(02778)獲恒生ESG「AA+」評級，獲納入恒生可持續發展企業基準指數
|Helius完成一項私募配售涉約12.5億美元，配置加密貨幣SOL
|復宏漢霖(02696)據報與強生、羅氏就抗癌藥物相關授權進行談判
|恒地(00012)與新世界西半山美麗臺住宅項目命名為THE LEGACY天御
|新世界(00017)馬頭角項目瑧博收逾3000張票，暫超額認購逾25倍
|新地(00016)及會地合作發展太子道西233號累售53伙，套現逾11.29億
|渣打(02888)確認已接獲委任Jackie Hunt為審核委員會主席的監管批准
|友邦與美中嘉和(02453)建立策略性合作伙伴關係
|興證國際(06058)為附屬提供2億美元擔保；提高附屬相關擔保金額至5000萬美元
|威海銀行(09677)全額贖回30億人幣二級資本債券
|國泰(00293)與香港迪士尼樂園簽署合作備忘錄，擬明年推出過境旅客產品
|兆邦基生活(01660)建議更改公司名稱為七元投資控股
|傳小米(01810)本月25日發布17手機，設計今曝光
|XTransfer與浦發銀行上海分行簽署戰略合作協議，圍繞多幣種結算等深化協同
|中國神華(01088)8月煤炭銷售量按年跌3.1%，首8個月跌9.2%
|佳景集團(00703)附屬公司美盈與業主訂立租賃協議，租用澳門物業營運家常粵菜餐廳
|維信金科(02003)向集團兩位僱員授予22.5萬股獎勵股份
|海信家電(00921)及附屬認購理財產品，涉資19.7億元人民幣
|新焦點(00360)紐福克斯光電（上海）已向天津中財保理償還於保理合同項下全部融資資金
|習近平稱縱深推進全國統一大市場建設，贏得國際競爭主動權
|擴大服務消費政策發布，培育新型消費龍頭企業，設中小學春秋假，增加旅遊出行時間；推動互聯網、文化領域等對外有序開放，支持地方辦體育賽事帶動旅遊；支持地方開展重點領域消費貸款貼息
|農業部指95%以上村衛生室納入醫保，農村敬老院超1.6萬家；人均糧食佔有量達500公斤，做到谷物基本自給、口糧絕對安全
|宗教事務局指宗教教職人員不得通過網絡借教斂財，網上傳教需經持證平台
|藏粵直流輸電工程啟動建設，每年可輸送超430億度電能
|杭州2宗宅地21.23億元成交，最高溢價率25.47%
|財政部4.8億國債做市操作，中標收益率1.82%、1.62%
|外匯局優化外匯管制，取消「不得用於購買非自用房地產」
|人行2870億逆回購利率持平，淨投放400億；潘功勝稱全球金融穩定體系新挑戰，防範監管套利和風險跨境傳導；人行陸磊稱CIPS上半年業務金額90萬億，支撐人民幣國際化
|水貝黃金料商跑路涉案金額或超千萬元，警方已立案調查；深圳黃金珠寶首飾行業協會指網傳水貝多家黃金料商跑路不實
|中宣部原副部長張建春受賄逾5506萬元，判囚14年
|伯朗特機器人原董事長尹榮造被免，曾要求200萬元月薪
|長安汽車集團與中國國新簽署戰略協議，拓展合作領域
|滴滴旗下99Food對巴西追加投資26億元人民幣，服務將擴展至35城
|抖音副總裁李亮稱「字節離職賽道」部分作者從未在字節工作
|豆包月活躍用戶超DeepSeek，奪8月中國原生AI月活第一
|宇樹科技、國網杭州供電等簽署「電力+具身智能」框架合作協議
|脈脈指7月AI新發崗位量同比增超10倍，字節、小紅書、阿里最多
|上海總部人員據報南遷深圳，平安人壽順應經營發展需要
|上海法院首次成功處置刑事涉財產執行案件中的虛擬貨幣
|中國首度躋身聯合國10大最具創新力國家之列
|特斯拉車主「車頂維權」有結果，北京法院判車企提供完整行車數據
|台股收升1.07%報25629.64點，台積電收報1280元創新高
|中美元首或周五通話敲定TikTok協議，外交部表示沒有可提供信息；馬德里會談中美達TikTok框架協議，待習特周五通話確認；甲骨文據報或助TikTok繼續在美國運營
|市監總局對英偉達實施進一步反壟斷調查，貝森特稱時機不當
|陳國基稱強烈不滿和反對歐洲聯盟委員會年度報告，停止干涉香港事務
|小泉進次郎、林芳正表態參加自民黨黨魁角逐，高市草苗料會加入戰團
|以軍進攻加沙城，特朗普表支持，但要求速戰速決
|特朗普稱美軍再次襲擊委內瑞拉「運毒船」
|特朗普再提終結季報披露傳統，表示六個月披露一次將節省開支；特朗普起訴《紐約時報》及出版社，索賠150億美元
|英國失業率穩定在4.7%，符合市場預期
|日經225指數首次突破45000點大關；美國對日本車關稅已下調至15%，惟企業負擔依然沉重
|美國國債今年在全球前15大主權債市場表現最佳；美國參議院確認米蘭的聯儲局理事提名，搶閘參加本周議息會
|美國聯邦航空局再批波音安全疏失，重罰310萬美元
|蘋果iPhone 17系列上市首周銷量強勁，帶動股價升約1%
|谷歌Gemini下載量超ChatGPT，登美國蘋果App Store榜首
|英偉達專供中國市場RTX 6000D芯片未獲大型科企青睞
|李家超稱將續研究透過行政措施保障同性伴侶應有權利；新一份施政報告封面沿用綠色，主軸圍繞經濟民生深化改革；國慶日市民免費搭電車半價睇戲，港鐵抽獎送7萬張單程票；回應近期熱氣球爭議，李家超表示政府角色需嚴謹；天恩邨收回公屋事件，李家超稱已要求房署考慮個案特質人性化處理
|港珠澳大橋開通以來總客流超9000萬人次
|銀行公會與工總率近20間企業訪問越南，探索東盟貿易走廊機遇
|陳美寶稱三跑落成後機場運力提升五成，未來會繼續拓展航空網絡
|許正宇稱香港明年起從葡萄牙「稅務黑名單」剔除，為投資者消除不必要稅務障礙
|旅發局指8月訪港旅客按年升16%至515萬人次，創疫後單月新高
|旅議會預計十一黃金周旅客較去年同期多約一成
|海關接獲尖沙咀星薈疑停業舉報，會採取適當執法行動
|大華銀行料香港今年GDP增長2.8%，本月美國減息25基點
|政府料為北都發展「拆牆鬆綁」，不排除採用直接批地方式
|消息指新生子女免稅額或增加到至少出生後首兩年
|仲量聯行指各項人才計劃帶動短期私宅需求上升，料每年增1.2萬個租賃單位需求
|證監會禁止花旗環球金融亞洲前負責人重投業界5年
|消委會暫接6宗星薈酒樓懷疑結業投訴，涉款逾49萬元
樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情