恒指期貨現貨月份未平倉合約總數145058張，減1705張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為145058張，較前減1705張；若計入其他月份的未平倉合約，總數165867張，減1148張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|16/09(二)
|145058
|-1705
|165867
|-1148
|15/09(一)
|146763
|6830
|167015
|7343
|12/09(五)
|139933
|-5682
|159672
|-5644
|11/09(四)
|145615
|851
|165316
|1260
|10/09(三)
|144764
|9049
|164056
|9644
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社17日專訊》
