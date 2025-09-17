恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數239440張減1023張

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為239440張，較前減1023張；若計入其他月份的未平倉合約，總數297311張，增248張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|16/09(二)
|239440
|-1023
|297311
|248
|15/09(一)
|240463
|1053
|297063
|2422
|12/09(五)
|239410
|-6607
|294641
|-5732
|11/09(四)
|246017
|-6688
|300373
|-5920
|10/09(三)
|252705
|17965
|306293
|19624
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|16/09(二)
|79794
|15
|126048
|110
|15/09(一)
|79779
|-2087
|125938
|-1200
|12/09(五)
|81866
|732
|127138
|886
|11/09(四)
|81134
|-4142
|126252
|-4098
|10/09(三)
|85276
|8839
|130350
|9949
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社17日專訊》
