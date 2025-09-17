  • 會員
期貨新聞

17/09/2025 08:15

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數239440張減1023張

　　恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為239440張，較前減1023張；若計入其他月份的未平倉合約，總數297311張，增248張。

近一周恒生國指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
16/09(二)239440-1023297311248
15/09(一)24046310532970632422
12/09(五)239410-6607294641-5732
11/09(四)246017-6688300373-5920
10/09(三)2527051796530629319624

近一周恒生國指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
16/09(二)7979415126048110
15/09(一)79779-2087125938-1200
12/09(五)81866732127138886
11/09(四)81134-4142126252-4098
10/09(三)8527688391303509949

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社17日專訊》

