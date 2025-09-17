  • 會員
期貨新聞

17/09/2025 17:59

《外圍焦點》加拿大央行及美儲局公布議息結果，美國公布建築許可等數據

　　在聯儲局公布利率決策前夕，經濟數據顯示勞動力市場降溫，但通脹壓力未除。投資者態度轉趨審慎，美股昨日從近期創下的歷史高位回落。道指收市跌125.18點或0.27%，報45758.27點；標普500指數跌8.49點或0.13%，報6606.79點；納指跌14.79點或0.07%，報22333.96點。港股方面，恒生指數收市報26908，升469點或1.8%，成交3603億元。

　　各國重要經濟活動方面，本港時間今晚7:15pm，奇波洛內在荷蘭央行舉行的一場會議發表主旨演講。9:45pm，加拿大央行宣布利率決議；10:30pm，隨後央行總裁麥克勒姆舉行新聞發布會。18日凌晨2:00am，美聯儲聯邦公開市場委員會(FOMC)發布利率決議及聲明。

　　數據方面，今日5:00pm，歐元區公布8月消費者物價指數，月率料由持平升上0.2%，年率升幅料由2%擴大至2.1%。今晚8:30pm，美國公布8月建築許可，月率料由下滑2.8%改善至升0.6%；8月新屋動工料由142.8萬降至136.5萬，月率料由5.2%逆轉至下滑4.4%。明日2:00am，美國公布官方指標利率，料由4.5%降至4.25%。

　　在美國，今日公布業績的公司有：量子之歌(US.QSG)等。
《經濟通通訊社17日專訊》

【說說心理話】舉辦「XO異彩藝術家奬」，讓「腦力多元」人士透過創作藝術建立自信，將負面的能量化為正向► 即睇

