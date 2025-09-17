  • 會員
17/09/2025 08:15

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數192867張減4215張

　　恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為192867張，較前減4215張；若計入其他月份的未平倉合約，總數217262張，減4118張。

近一周恒生科指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
16/09(二)192867-4215217262-4118
15/09(一)19708241912213805280
12/09(五)192891-1399216100-1388
11/09(四)19429046012174885076
10/09(三)189689876621241210141

近一周恒生科指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
16/09(二)108405-1228114631-1126
15/09(一)10963312031157571497
12/09(五)10843036581142603593
11/09(四)10477215891106671841
10/09(三)10318336561088264818

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社17日專訊》

