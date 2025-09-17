恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數192867張減4215張

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為192867張，較前減4215張；若計入其他月份的未平倉合約，總數217262張，減4118張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|16/09(二)
|192867
|-4215
|217262
|-4118
|15/09(一)
|197082
|4191
|221380
|5280
|12/09(五)
|192891
|-1399
|216100
|-1388
|11/09(四)
|194290
|4601
|217488
|5076
|10/09(三)
|189689
|8766
|212412
|10141
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|16/09(二)
|108405
|-1228
|114631
|-1126
|15/09(一)
|109633
|1203
|115757
|1497
|12/09(五)
|108430
|3658
|114260
|3593
|11/09(四)
|104772
|1589
|110667
|1841
|10/09(三)
|103183
|3656
|108826
|4818
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社17日專訊》
