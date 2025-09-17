期指高開173點報26637，國指期貨升73點報9468

期指高開173點報26637，國指期貨高開73點報9468，科指期貨高開68點報6155。
17/09/2025 09:15
《經濟通通訊社17日專訊》
17/09/2025 17:20 【夜期時段】即月期指最新報２６９０１點，跌１１點，低水７點
17/09/2025 16:46 即月期指最後交易價２６９１２升４４８點，成交９７０７３張
17/09/2025 16:31 即月期指最後交易價２６９１２升４４８點，高水４點
17/09/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１９２８６７張減４２１５張
17/09/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２３９４４０張減１０２３張
