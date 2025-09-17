即月期指最後交易價26912升448點，高水4點

即月期指最後交易價26912，升448點，高水4點，暫成交96677張。即月國指期貨最後交易價9602，升207點，高水5點，暫成交100528張。另外，即月科指期貨最後交易價6331，升244點，低水3點，暫成交174619張。

《經濟通通訊社17日專訊》