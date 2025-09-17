  • 會員
17/09/2025 17:20

【夜期時段】即月期指最新報26901點，跌11點，低水7點

　　即月期指在夜期時段開市報26912點，無升跌，高水4點，最新報26901點，跌11點，低水7點，合約成交328張。
　
　　即月國指期貨在夜期時段開市報9597點，跌5點，平水，最新報9595點，跌7點，低水2點，合約成交308張。
《經濟通通訊社17日專訊》

