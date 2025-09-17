【夜期時段】即月期指最新報26901點，跌11點，低水7點

即月期指在夜期時段開市報26912點，無升跌，高水4點，最新報26901點，跌11點，低水7點，合約成交328張。
即月國指期貨在夜期時段開市報9597點，跌5點，平水，最新報9595點，跌7點，低水2點，合約成交308張。
《經濟通通訊社17日專訊》
送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好
17/09/2025 17:20
即月期指在夜期時段開市報26912點，無升跌，高水4點，最新報26901點，跌11點，低水7點，合約成交328張。
即月國指期貨在夜期時段開市報9597點，跌5點，平水，最新報9595點，跌7點，低水2點，合約成交308張。
《經濟通通訊社17日專訊》
送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好
上一篇新聞︰17/09/2025 17:59 《外圍焦點》加拿大央行及美儲局公布議息結果，美國公布建築許…
下一篇新聞︰17/09/2025 16:46 即月期指最後交易價２６９１２升４４８點，成交９７０７３張
17/09/2025 18:58 《再戰明天》英倫銀行公布議息結果，美國公布領先指標等數據
17/09/2025 18:56 《日入而息》施政報告放寬投資移民買樓門檻，恒生傳尋求出售７…
17/09/2025 16:31 即月期指最後交易價２６９１２升４４８點，高水４點
17/09/2025 15:09 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６６６８﹒７５，升１…
17/09/2025 09:15 期指高開１７３點報２６６３７，國指期貨升７３點報９４６８
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
即時報價N
指數N
多櫃台N