【夜期時段】即月期指最新報26901點，跌11點，低水7點

即月期指在夜期時段開市報26912點，無升跌，高水4點，最新報26901點，跌11點，低水7點，合約成交328張。



即月國指期貨在夜期時段開市報9597點，跌5點，平水，最新報9595點，跌7點，低水2點，合約成交308張。

《經濟通通訊社17日專訊》