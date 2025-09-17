《日入而息》施政報告放寬投資移民買樓門檻，恒生傳尋求出售78億房地產抵押貸款組合

李家超稱堅定不移貫徹「一國兩制」方針；持續完善維護國家安全法律制度和執行機制，完善地區治理；今明兩年舉行「世界互聯網大會亞太峰會」和「香港國際創科展」；香港享有國際機遇疊加優勢，機遇明顯大於挑戰，只要團結一致改革創新，必定更美好；推廣內地愛國主義教育設施，將愛國主義教育融入日常學與教；港府面對財政壓力須就民生工程定優次，預告未來五年將大幅增加居屋供應；香港傳媒優秀但面臨多方壓力，冀強化媒體網絡說好「香港故事」；對現屆問責官員表現滿意，重申「部門首長責任制」不會取代現有任何機制

「中小企融資擔保計劃」下八成擔保產品申請期延長兩年，「還息不還本」安排延長一年；基本工程開支預算額外預留300億元供未來兩至三年加大工程開支；優化「再就業津貼試行計劃」，按新機制制訂首個最低工資；初生子女額外免稅額延長至兩年，撤在校託管名額上限；高才通計劃為香港帶來每年約340億元經濟貢獻；按證保險公司指合資格企業可在11月17日或之前，向貸款機構申請最多12個月「還息不還本」期

推長者業主樓換樓計劃，容許60歲並擁有單位十年或以上業主，不須補價購買較小或較偏遠單位；減收非住宅用戶50%的水費及排污費，每戶每月寬減額上限分別為1萬元及5000元；李家超稱2026/27年度起五年公營房屋單位供應料達18.9萬個；公屋輪侯綜合時間縮短一年至5.1年；下期白居二新增1000個配額至7000個，將公布馬頭圍邨、西環邨重建計劃，研重建模範邨；將長者社區照顧服務券總數增至1.6萬張，增約700個新建資助安老宿位；增加居屋和綠置居單位供應，優化出售及轉讓安排；放寬投資移民門檻，住宅物業成交價門檻下調至3000萬元；釋放市區工業用地，明年內提建議包括活化工廈計劃未來路向；下調新型工業加速計劃申請門檻，項目總成本最低要求降至1.5億元；年內公布新田科技城創科產業發展規劃概念綱要，涵蓋引導市場資源投入發展策略等；放寬新出售單位轉讓限制年期由15年降低至10年，適用下期起推出居屋及綠置居；放寬私人發展項目中停車場總樓面面積豁免安排，明年試行中央集中採購以節省成本；未來十年私營房屋需求為12.6萬個單位，持續造地並掌握土地供應主導權；消息指社會對公屋重推租者置其屋計劃意見分歧，故未有實行

李家超稱成立北都發展委員會，加快北都發展；設北都發展委員會，簡化行政流程，拆牆鬆綁，加快北都發展訂立專項法例；北都古洞北及粉嶺北新發展區預留三幅土地讓市建局籌劃興建新樓；北都發展委員會下設三個工作組；北都預留土地發展國際學校，鼓勵國際學校提高收生名額；加快發展河套，今年內推出第一期餘下用地選定地塊；加快發展北都專屬法律，成立法定園區公司；加速建設「北都大學城」，推廣「留學香港」品牌，發展應用科學大學；引入快速審批制度，容許北都土地業權人主動交回政府計劃徵收土地；年內公布洪水橋/厦村新發展區發展現代物流圈研究結果，明年訂訂招標條款；政府料為23公頃北都洪水橋發展設全資公司，該公司可再成立子公司；陳茂波稱北都是引領香港未來發展引擎，將加快提升經濟發展動

李家超稱支持香港專業組織把綠色建築評估工具推廣至「一帶一路」國家使用；促進穆斯林旅遊，鼓勵業界推出更多穆斯林旅客友善設施及餐飲；全力支持國際調解院工作，培育更多國際調解人才

李家超稱成立AI效能提升組，推動部門進行科技革新，政務司副司長將擔任組長；推動AI公務應用，政府部門自行開發專門AI方案；推動AI和數據科學產業發展，預留十億於明年成立香港人工智能研發院；推動AI商務應用，金管局與數碼港第二期AI沙盒計劃將推廣至更多金融機構；推動保險資金參與基建融資，明年將修訂法例調低對投資基建資本要求；推動機管局及金融機構在港拓展黃金倉儲，建立香港黃金中央清算系統；信保局擴大對本港電商融資支援，優化數碼港「數碼轉型支援先導計劃」；港投公司未來續投資AI產業，年內推出北區沙嶺約10公頃數據園區用地作市場招標

李家超稱香港未來新機遇集中在「走出去」；吸引更多企業利用香港平台「出海」，內地企業出海可在香港設立財資中心和區域總部；成立內地企業出海專班，金管局推動銀行業尤其內地銀行在港設區域總部；加強與大灣區碳市場試點合作，共建區內碳市場生態圈；續爭取盡早加入RCEP擴大經貿網絡，今年成立吉隆坡經貿辦；；為大宗商品貿易商落戶香港提供半稅優惠，政府將成立大宗商品策略委員會；港府研縮短股票結算周期至「T+1」，消息指港交所計劃明年諮詢業界

李家超稱金管局和沙特阿拉伯公共投資基金簽署MOU，創立10億美元新投資基金；金管局年底前制訂Cargox項目路線圖，明年就企業對企業貿易文件電子化提出立法建議；落實穩定幣發行人制度，就數字資產交易及託管服務發牌制度制訂立法建議；優化基金、單一家族辦公室優惠稅制，推動房託基金納入「互聯互通」標的；優化「跨境支付通」，明年優化可攜現金援助發放安排；爭取亞洲基礎設施投資銀行在港設辦事處，吸引更多東南亞發行人在港第二上市；研優化同股不同權上市規定，推動港股人民幣交易櫃台納入股票通南向交易；與內地機構商討落實在港推離岸國債期貨，鼓勵更多企業在港發債；設立新的「人民幣業務資金安排」，政府將發行更多人民幣債券；信保局將針對跨境電商貿易融資保險擴展至更多電子商貿平台

李家超稱運輸及物流局年底前公布運輸策略藍圖，啟德智慧綠色集體運輸系統項目快將招標；10月起擴大飛機乘客離境稅豁免範圍，擴展內地城市候機樓網絡；促進體育場地發揮協同作，重新檢視香港大球場定位；制訂促進產業和投資優惠政策包，引進重點企業辦公室及投資推廣署可靈活運用政策包；推進香港國際機場東莞空港中心，優化跨境徵信互通和深港跨境數據驗證平台；與港鐵簽訂項目協議，合併北環線主線和支線同步推展，目標2034年或之前開通；計劃推出六幅用地作高速充電站，巴士公司將開放充電設施供其他車輛使用

李家超稱教育局設留學香港專班，教資會撥款四千萬資助八所資助大學加大宣傳及師生招攬；加大推廣DSE國際認受性，進一步吸納國際優質師生來港；加強支援少數族裔融入社區，續推行為少數族裔專上學生而設政府部門實習計劃；增加學生宿舍供應，預留全新商業或其他土地興建新宿舍，邀市場提意向書；由2026/27學年起，資助專上院校非本地生就學人數上限增至50%；直資學校可申請上調非本地生人數，教育局加大打擊違規提供文憑試課程或借殼辦學；預留20億元支援中小學數字教育，明年發表中小學數字教育藍圖

李家超稱吸引更多藥企落戶香港，擬明年成立香港藥物及醫療器械監督管理中心；鞏固香港在癌症研究及防控工作領先地位；年底前公布《中醫藥發展藍圖》，推進中西醫協作；籌建第三所醫學院，推出「環球醫護服務人才鏈計劃」；明年內為賦權基層醫療署提交法案，制訂全港性基層醫療服務標準；提升公營醫療體系，檢討非資助服務收費和定位，增設全新高流量日間白內障手術中心

李家超稱建立通達內陸「鐵海陸江」立體聯運體系；建立國際「伙伴港口」網絡，打造綠色船用燃料加注中心；建設可持續航空燃料產業鏈，推動全港首間大型電動車電池回收設施；制訂發展低空經濟規劃行動綱領，完善民航法例及規管框架；爭取訂立更多新民航協議及擴展航權，優先聚焦南美洲中東等；引入歐洲領先航空服務公司落戶香港，在香港設立飛機拆件等服務

李家超稱強化公務員評核機制；建立部門首長責任制，成立AI效能提升組；建立部門首長責任制，調查分兩級處理，擴大公務員敍用委員會職能進行調查

李家超稱成立「西九文化區學院」，推動本地文創產業發展；推出青年人才培養計劃，提供更多參與國際組織實習和國際會議機會；推動知識產權交易，推出知識產權融資沙盒；減低建造成本，簡化工程審批，房屋署將設立項目促成辦公室簡化食肆發牌制度，進一步加快審批食肆露天座位申請；青年驛站旅舍年內開幕，計劃未來五年籌辦約100個不同類型具文化活動

李家超稱成立香港太空機械人與能源中心，研究簡化低軌衞星牌照審批，推動6G應用；推出進階版低空經濟「監管沙盒X」試點項目，開發低空經濟保險產品；發展遊艇經濟，增加約600個遊艇新泊位；發展郵輪旅遊，落實發展旅遊熱點工作組提出「四山」旅遊

李家超稱持續推動體育爭議解決先導計劃和社區調解先導計劃；推出11項措施支援本地經濟、續精準扶貧等方針，成立社會高齡化對策工作組；持續優化關愛隊服務，推進多項改善大廈管理措施；推出共建關愛社會資助計劃，優化在校課後託管服務計劃，取消名額上限；推廣自動駕駛車輛，爭取本屆立法會休會前通過規管網約車服務法例；支持惠民科研，推出兩年計劃全額資助在港截肢人士免費配置使用新科技義肢；收緊輸入外勞政策，聘侍應及初級廚師須先本地招聘6星期，設舉報黑工專線；政府擬推出容許狗隻進入食肆牌照；設立「社會高齡化對策工作組」，推動婦女發展；資助選擇赴粵養老綜援受助長者入住指定在粵安老院，每名長者每月可獲五千元資助；預留每年5億元經常開支推出措施加強支援照顧者；港府有加強防止濫用勞工機制，大力打擊黑工

港交所指施政報告提出涵蓋一級和二級市場，以及跨資產類別舉措，助拓寬金融生態圈

證監會表示施政報告措施將鞏固香港作為全球首選上市地

滙豐指施政報告措施加速新興產業發展，鞏固香港作為國際金融中心地位；長實郭子威稱「新資本投資者入境計劃」優化直接帶動豪宅需求；恒生指施政報告提出多項發揮香港金融優勢措施，進一步鞏固香港國際中心地位；銀公歡迎施政報告支援措施，續透過「中小企融資專責小組」紓緩企業資金壓力

新地雷霆指新資本投資者入境計劃優化及減息屬利好樓市雙響炮，一手成交有望創新高；長實郭子威稱「新資本投資者入境計劃」優化直接帶動豪宅需求；會地黃光耀對施政報告利好經濟措施表示歡迎，有助經濟市道及樓市持續復甦；

