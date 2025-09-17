《日入而息》施政報告放寬投資移民買樓門檻，恒生傳尋求出售78億房地產抵押貸款組合

|李家超稱堅定不移貫徹「一國兩制」方針；持續完善維護國家安全法律制度和執行機制，完善地區治理；今明兩年舉行「世界互聯網大會亞太峰會」和「香港國際創科展」；香港享有國際機遇疊加優勢，機遇明顯大於挑戰，只要團結一致改革創新，必定更美好；推廣內地愛國主義教育設施，將愛國主義教育融入日常學與教；港府面對財政壓力須就民生工程定優次，預告未來五年將大幅增加居屋供應；香港傳媒優秀但面臨多方壓力，冀強化媒體網絡說好「香港故事」；對現屆問責官員表現滿意，重申「部門首長責任制」不會取代現有任何機制
|「中小企融資擔保計劃」下八成擔保產品申請期延長兩年，「還息不還本」安排延長一年；基本工程開支預算額外預留300億元供未來兩至三年加大工程開支；優化「再就業津貼試行計劃」，按新機制制訂首個最低工資；初生子女額外免稅額延長至兩年，撤在校託管名額上限；高才通計劃為香港帶來每年約340億元經濟貢獻；按證保險公司指合資格企業可在11月17日或之前，向貸款機構申請最多12個月「還息不還本」期
|推長者業主樓換樓計劃，容許60歲並擁有單位十年或以上業主，不須補價購買較小或較偏遠單位；減收非住宅用戶50%的水費及排污費，每戶每月寬減額上限分別為1萬元及5000元；李家超稱2026/27年度起五年公營房屋單位供應料達18.9萬個；公屋輪侯綜合時間縮短一年至5.1年；下期白居二新增1000個配額至7000個，將公布馬頭圍邨、西環邨重建計劃，研重建模範邨；將長者社區照顧服務券總數增至1.6萬張，增約700個新建資助安老宿位；增加居屋和綠置居單位供應，優化出售及轉讓安排；放寬投資移民門檻，住宅物業成交價門檻下調至3000萬元；釋放市區工業用地，明年內提建議包括活化工廈計劃未來路向；下調新型工業加速計劃申請門檻，項目總成本最低要求降至1.5億元；年內公布新田科技城創科產業發展規劃概念綱要，涵蓋引導市場資源投入發展策略等；放寬新出售單位轉讓限制年期由15年降低至10年，適用下期起推出居屋及綠置居；放寬私人發展項目中停車場總樓面面積豁免安排，明年試行中央集中採購以節省成本；未來十年私營房屋需求為12.6萬個單位，持續造地並掌握土地供應主導權；消息指社會對公屋重推租者置其屋計劃意見分歧，故未有實行
|李家超稱成立北都發展委員會，加快北都發展；設北都發展委員會，簡化行政流程，拆牆鬆綁，加快北都發展訂立專項法例；北都古洞北及粉嶺北新發展區預留三幅土地讓市建局籌劃興建新樓；北都發展委員會下設三個工作組；北都預留土地發展國際學校，鼓勵國際學校提高收生名額；加快發展河套，今年內推出第一期餘下用地選定地塊；加快發展北都專屬法律，成立法定園區公司；加速建設「北都大學城」，推廣「留學香港」品牌，發展應用科學大學；引入快速審批制度，容許北都土地業權人主動交回政府計劃徵收土地；年內公布洪水橋/厦村新發展區發展現代物流圈研究結果，明年訂訂招標條款；政府料為23公頃北都洪水橋發展設全資公司，該公司可再成立子公司；陳茂波稱北都是引領香港未來發展引擎，將加快提升經濟發展動
|李家超稱支持香港專業組織把綠色建築評估工具推廣至「一帶一路」國家使用；促進穆斯林旅遊，鼓勵業界推出更多穆斯林旅客友善設施及餐飲；全力支持國際調解院工作，培育更多國際調解人才
|李家超稱成立AI效能提升組，推動部門進行科技革新，政務司副司長將擔任組長；推動AI公務應用，政府部門自行開發專門AI方案；推動AI和數據科學產業發展，預留十億於明年成立香港人工智能研發院；推動AI商務應用，金管局與數碼港第二期AI沙盒計劃將推廣至更多金融機構；推動保險資金參與基建融資，明年將修訂法例調低對投資基建資本要求；推動機管局及金融機構在港拓展黃金倉儲，建立香港黃金中央清算系統；信保局擴大對本港電商融資支援，優化數碼港「數碼轉型支援先導計劃」；港投公司未來續投資AI產業，年內推出北區沙嶺約10公頃數據園區用地作市場招標
|李家超稱香港未來新機遇集中在「走出去」；吸引更多企業利用香港平台「出海」，內地企業出海可在香港設立財資中心和區域總部；成立內地企業出海專班，金管局推動銀行業尤其內地銀行在港設區域總部；加強與大灣區碳市場試點合作，共建區內碳市場生態圈；續爭取盡早加入RCEP擴大經貿網絡，今年成立吉隆坡經貿辦；；為大宗商品貿易商落戶香港提供半稅優惠，政府將成立大宗商品策略委員會；港府研縮短股票結算周期至「T+1」，消息指港交所計劃明年諮詢業界
|李家超稱金管局和沙特阿拉伯公共投資基金簽署MOU，創立10億美元新投資基金；金管局年底前制訂Cargox項目路線圖，明年就企業對企業貿易文件電子化提出立法建議；落實穩定幣發行人制度，就數字資產交易及託管服務發牌制度制訂立法建議；優化基金、單一家族辦公室優惠稅制，推動房託基金納入「互聯互通」標的；優化「跨境支付通」，明年優化可攜現金援助發放安排；爭取亞洲基礎設施投資銀行在港設辦事處，吸引更多東南亞發行人在港第二上市；研優化同股不同權上市規定，推動港股人民幣交易櫃台納入股票通南向交易；與內地機構商討落實在港推離岸國債期貨，鼓勵更多企業在港發債；設立新的「人民幣業務資金安排」，政府將發行更多人民幣債券；信保局將針對跨境電商貿易融資保險擴展至更多電子商貿平台
|李家超稱運輸及物流局年底前公布運輸策略藍圖，啟德智慧綠色集體運輸系統項目快將招標；10月起擴大飛機乘客離境稅豁免範圍，擴展內地城市候機樓網絡；促進體育場地發揮協同作，重新檢視香港大球場定位；制訂促進產業和投資優惠政策包，引進重點企業辦公室及投資推廣署可靈活運用政策包；推進香港國際機場東莞空港中心，優化跨境徵信互通和深港跨境數據驗證平台；與港鐵簽訂項目協議，合併北環線主線和支線同步推展，目標2034年或之前開通；計劃推出六幅用地作高速充電站，巴士公司將開放充電設施供其他車輛使用
|李家超稱教育局設留學香港專班，教資會撥款四千萬資助八所資助大學加大宣傳及師生招攬；加大推廣DSE國際認受性，進一步吸納國際優質師生來港；加強支援少數族裔融入社區，續推行為少數族裔專上學生而設政府部門實習計劃；增加學生宿舍供應，預留全新商業或其他土地興建新宿舍，邀市場提意向書；由2026/27學年起，資助專上院校非本地生就學人數上限增至50%；直資學校可申請上調非本地生人數，教育局加大打擊違規提供文憑試課程或借殼辦學；預留20億元支援中小學數字教育，明年發表中小學數字教育藍圖
|李家超稱吸引更多藥企落戶香港，擬明年成立香港藥物及醫療器械監督管理中心；鞏固香港在癌症研究及防控工作領先地位；年底前公布《中醫藥發展藍圖》，推進中西醫協作；籌建第三所醫學院，推出「環球醫護服務人才鏈計劃」；明年內為賦權基層醫療署提交法案，制訂全港性基層醫療服務標準；提升公營醫療體系，檢討非資助服務收費和定位，增設全新高流量日間白內障手術中心
|李家超稱建立通達內陸「鐵海陸江」立體聯運體系；建立國際「伙伴港口」網絡，打造綠色船用燃料加注中心；建設可持續航空燃料產業鏈，推動全港首間大型電動車電池回收設施；制訂發展低空經濟規劃行動綱領，完善民航法例及規管框架；爭取訂立更多新民航協議及擴展航權，優先聚焦南美洲中東等；引入歐洲領先航空服務公司落戶香港，在香港設立飛機拆件等服務
|李家超稱強化公務員評核機制；建立部門首長責任制，成立AI效能提升組；建立部門首長責任制，調查分兩級處理，擴大公務員敍用委員會職能進行調查
|李家超稱成立「西九文化區學院」，推動本地文創產業發展；推出青年人才培養計劃，提供更多參與國際組織實習和國際會議機會；推動知識產權交易，推出知識產權融資沙盒；減低建造成本，簡化工程審批，房屋署將設立項目促成辦公室簡化食肆發牌制度，進一步加快審批食肆露天座位申請；青年驛站旅舍年內開幕，計劃未來五年籌辦約100個不同類型具文化活動
|李家超稱成立香港太空機械人與能源中心，研究簡化低軌衞星牌照審批，推動6G應用；推出進階版低空經濟「監管沙盒X」試點項目，開發低空經濟保險產品；發展遊艇經濟，增加約600個遊艇新泊位；發展郵輪旅遊，落實發展旅遊熱點工作組提出「四山」旅遊
|李家超稱持續推動體育爭議解決先導計劃和社區調解先導計劃；推出11項措施支援本地經濟、續精準扶貧等方針，成立社會高齡化對策工作組；持續優化關愛隊服務，推進多項改善大廈管理措施；推出共建關愛社會資助計劃，優化在校課後託管服務計劃，取消名額上限；推廣自動駕駛車輛，爭取本屆立法會休會前通過規管網約車服務法例；支持惠民科研，推出兩年計劃全額資助在港截肢人士免費配置使用新科技義肢；收緊輸入外勞政策，聘侍應及初級廚師須先本地招聘6星期，設舉報黑工專線；政府擬推出容許狗隻進入食肆牌照；設立「社會高齡化對策工作組」，推動婦女發展；資助選擇赴粵養老綜援受助長者入住指定在粵安老院，每名長者每月可獲五千元資助；預留每年5億元經常開支推出措施加強支援照顧者；港府有加強防止濫用勞工機制，大力打擊黑工
|港交所指施政報告提出涵蓋一級和二級市場，以及跨資產類別舉措，助拓寬金融生態圈
|證監會表示施政報告措施將鞏固香港作為全球首選上市地
|滙豐指施政報告措施加速新興產業發展，鞏固香港作為國際金融中心地位；長實郭子威稱「新資本投資者入境計劃」優化直接帶動豪宅需求；恒生指施政報告提出多項發揮香港金融優勢措施，進一步鞏固香港國際中心地位；銀公歡迎施政報告支援措施，續透過「中小企融資專責小組」紓緩企業資金壓力
|新地雷霆指新資本投資者入境計劃優化及減息屬利好樓市雙響炮，一手成交有望創新高；長實郭子威稱「新資本投資者入境計劃」優化直接帶動豪宅需求；會地黃光耀對施政報告利好經濟措施表示歡迎，有助經濟市道及樓市持續復甦；
|傳恒生(00011)正尋求出售至少10億美元房地產抵押貸款組合，包括英皇國際及大鴻輝興業在內資產
|外交部表示元首外交對中美關係有戰略引領作用；人大副委員長鐵凝會見中澳高級別對話第九次會議澳方代表團；K-POP中國演唱會接連延期或取消，外交部表示對中韓開展健康有益文化交流不持異議；商務部解答稀土相關兩用物項表示電機轉子、定子組件，傳感器等不在管制範圍；金融時報指網信辦要求字節、阿里等停止購買英偉達芯片及終止現有訂單
|商務部表示全國離境退稅商店超過1萬家，是去年底3倍；將出台住宿業、鐵路與旅遊融合發展等系列文件擴服務消費；將在約50城開展消費新業態、新模式、新場景試點建設；擴大服務消費，堅持惠民生和促消費相結合
|恒指全日升469點收報26908，晶片股升百度炒高15%，地產藍籌跑輸
|滬綜指收升0.37%，寧德時代、中芯國際均創新高
|美匯跌破97關口，短線續買非美貨幣
|歐元最新報1.1842/46，日圓最新報146.27/32
|健康160(02656)收高逾倍，每手賺4082元
|滙豐促成騰訊(00700)發行90億人民幣債券
|來凱醫藥(02105)完成配售3600萬股，淨籌5.77億元
|暢捷通(01588)遭控股股東減持逾4210萬股
|金山科技(00040)附屬GP工業簽訂5.04億等值港元可持續發展表現掛勾貸款
|阿里(09988)自研AI芯片「亮相」央視新聞聯播，部分參數與英偉達H20相近；螞蟻首批接入跨境統一網關，已接入31個境外電子錢包
|哈囉Robotaxi獲阿里巴巴戰略投資，攜手打造智駕大模型及算力平台
|寧德時代(03750)曾毓群稱中國已成全球最大儲能市場，擁有最先進的產業鏈；儲能系統價格三年挫八成，價格戰埋下質量和安全隱患
|邁越科技(02501)集團一款具備翻譯功能的AI智能眼鏡在東盟博覽會首度亮相
|首創環境(03989)黎青松不再擔任公司行政總裁
|金馬能源(06885)饒朝暉獲委任為董事會主席
|秀商時代控股(01849)聯交所已就恢復公司股份買賣制定額外復牌指引，續停牌
|信達國際(00111)確認接納2億元無承諾循環貸款融資
|中國恒大(03333)清盤人尋求接管前行政總裁夏海鈞的資產
|京東(09618)超市發布今年月餅消費趨勢，人均擬買多於4盒，低溫月餅銷售額增73%
|佳兆業資本(00936)啟動戰略轉型，探索在合規監管環境下數字金融創新
|傳恒生(00011)正尋求出售至少10億美元房地產抵押貸款組合，包括英皇國際及大鴻輝興業在內資產
|莊士機構國際(00367)出售香島37投資股權等交易已完成，收取5.38億元
|丁薛祥會見新加坡政府投資公司CEO，歡迎來華投資興業；韓媒指中國外長王毅最早可能於9月底訪韓
|「十四五」以來央企利潤增至2.6萬億，年均增速達8.3%；央企控股上市公司市值超22萬億，累計現金分紅2.5萬億
|國資委指央企在戰略性新興產業領域投資達8.6萬億；國資委李鎮稱央企管理人員與業績掛勾浮動工資佔比超六成
|內地首8月財政收入增幅擴至0.3%，稅收轉增0.02%；內地首8月財政支出增幅收窄至3.1%，社保和就業支出增一成；內地8月青年失業率升至18.9%，創新高
|商務部表示全國離境退稅商店超過1萬家，是去年底3倍；將出台住宿業、鐵路與旅遊融合發展等系列文件擴服務消費；將在約50城開展消費新業態、新模式、新場景試點建設；擴大服務消費，堅持惠民生和促消費相結合
|文旅部啟動文旅消費三年行動計劃，將發超3.3億消費補貼
|楊虹稱至7月末全國服務消費重點領域貸款餘額同比增5.3%
|發改委三方面促服務供給提質擴容，深入實施「人工智能+」
|北京9月冰雹災害受理車險報案4.89萬件，估損逾4億元
|廣州擬立例加強防控病媒生物，住戶需及時清積水、完善防鼠等設施，違例將罰款
|杭州以攬金1301億元登頂全國城市宅地出讓金榜首
|工信部擬對組合駕駛輔助系統設強制性國標，需能檢測司機手部、視線有否脫離
|網信辦擬細化對未成年人有特殊義務的網絡平台認定標準；龍頭企業需加速研發自主可控安全芯片
|外匯局未取消境外個人境內限購房令，僅優化結匯支付審核程序
|人行4185億逆回購利率持平，淨投放1145億；人行陸磊稱續推進跨境支付互聯互通，暢通全球資金網絡
|上交所科創板第五套上市標準將擴圍至商業航天、AI、低空經濟等領域
|默沙東中國指不法分子冒名開展「民間投融資」，已向公安部門反映
|華為三款旗艦手機降價，Mate X6直降2000元降幅最大
|宇樹科技人形機器人系統已在工業巡檢等環節初步應用
|星巴克中國創新科技中心發布數字化成果，將遷入深圳河套
|航天科工集團數字技術公司增資八成至5.4億
|飛豬AI「問一問」推新功能，對文物、景點等拍照即獲語音講解
|匹克董事長否認「全員降薪」，僅針對負能量、高薪員工，整體降幅低於10%
|北京大學副校長任羽中涉嚴重違紀違法，主動投案受查
|台股收跌0.75%，報25438.25點
|外交部表示元首外交對中美關係有戰略引領作用；人大副委員長鐵凝會見中澳高級別對話第九次會議澳方代表團；K-POP中國演唱會接連延期或取消，外交部表示對中韓開展健康有益文化交流不持異議；商務部解答稀土相關兩用物項表示電機轉子、定子組件，傳感器等不在管制範圍；金融時報指網信辦要求字節、阿里等停止購買英偉達芯片及終止現有訂單
|富國銀行高管獲准返美，外交部表示依法處理刑事案件和出入境問題；美媒指被中國限制離境的富國銀行高管茅晨月獲准返美
|貝森特稱11月前中美經貿會談或在德國法蘭克福舉行
|日本8月出口連續四個月下滑，對美出口創四年多來最大降幅
|聯合國秘書長表示美國在加勒比打擊販毒必須遵守國際法
|特朗普訪問英國，暗示願意在貿易方面讓步
|美國和印度重啟貿易談判，雙方稱會談積極
|美國商務部擬擴大國安關稅範圍至汽車零部件；柯克槍擊案嫌疑人在美國猶他州被控一級加重謀殺罪
|iPhone 17系列需求強勁，中國市場最突出，交貨時間均較前代機型延長
|普徠仕指日本政治不明朗，料日央行本周維持利率不變
|英國8月通脹率維持3.8%，核心CPI略放緩
|歐洲股市創兩周來最大跌幅，保險和金融服務板塊表現最差
|歐洲電動車需求疲弱，福特德國科隆車廠再裁千人
|用AI防範AI？ChatGPT將推智能系統，防止捲入青少年自殺事件
|債券投資者加大押注聯儲局年內可能降息0.5厘；高盛指流動性敘事驅動一切，美元的下跌與1970年代如出一轍
|李家超稱明年1月推港口社區系統，修訂商船註冊條例，加大推廣稅務優惠；明年修訂建築物條例，加強規管承建商；明年完成生命健康研發院及香港人工智能研發院籌建工作；東九龍及洪水橋/厦村新發展區智慧綠色集體運輸系統則於明年招標
|機管局明年初就遊艇港灣及配套設施邀發展意向書，料2028年起分階段完成
|陳國基稱施政報告立足國家發展大局，為香港未來勾劃清晰堅實發展藍圖
|香港建造商會建議加快國內優質建材進口審批
|李氏大藥廠支持政府擬明年內成立「香港藥物及醫療器械監督管理中心」
|永明指新措施有效回應港人退休保障與健康生活方面需要
|AXA安盛指低空經濟擁有龐大潛力，公司內部已成立專責的低空經濟發展工作小組
|彭博行業研究「跨境建立大宗商品貿易生態圈；彭博指香港以AI為核心產業具前瞻性亦切合時宜，對其新興角色充滿信心
|畢馬威建議須使用本地供應商要求宜彈性安排理財通」料迎來更多政策支持；建立大宗商品貿易生態圈，畢馬威建議須使用本地供應商要求宜彈性安排；畢馬威建議政府進一步考慮提供優惠稅率或加速折舊安排，吸引具潛力的企業落戶香港
|MDRi指香港有望成為全球第二大藝術品交易樞紐，超越倫敦
|團結香港基金倡引入代幣化股票及24小時交易，房地產資產代幣化；團結香港基金倡北都區應進一步交代各建議協調工作，界定新專屬法律界線；團結香港基金指一旦居屋價格偏離區間，應動態調節綠白表比例、白居二配額與補價梯度；
|德勤建議政府結合延長交易時段等建議，進一步提升港股流動性；德勤指政府積極推動代幣化走向常態化，或有望探索貿易融資及基金分銷等應用場景
|港交所指施政報告提出涵蓋一級和二級市場，以及跨資產類別舉措，助拓寬金融生態圈
|周大福人壽歡迎施政報告提出多項強化香港作為國際金融中心舉措
|高力指「新資本投資者入境計劃」助推動商業房地產市場；高力指北都引入「分階段開發」助降低投資門檻，提升土地使用效益
|滙豐指施政報告措施加速新興產業發展，鞏固香港作為國際金融中心地位
|WeLab Bank樂見政府加大力度推進AI科研、人才、數據等產業發展
|阿里巴巴創業者基金樂見政府加大力度推進AI進程
|會財局支持政府聚焦推動人工智能技術，促進香港未來發展方向
|證監會表示施政報告措施將鞏固香港作為全球首選上市地
|保誠保險歡迎施政報告提出多項穩經濟，惠民生政策
|世邦魏理戴德梁行指成立北都發展委員會彰顯項目落實高度重視與執行決心仕指成立北都發展委員會助降低發展風險，籲港府考慮新發展區允許更多住宅發展
|經絡按揭指港府放寬「新資本投資者入境計劃」門檻，料帶動豪宅及非住宅物業交投
|中信泰富李肇文稱資本投資者入境計劃優化可吸引資本雄厚人士來港投資及定居
|新世界何家欣稱「滶晨」系項目銷情可受惠新資本投資者入境計劃優化；新地雷霆指新資本投資者入境計劃優化及減息屬利好樓市雙響炮，一手成交有望創新高
|美聯指新資本投資者入境計劃優化為豪宅市場帶來強勁支持，料租金再升15%
|萊坊王兆麒對未有推出任何印花稅措施表示遺憾
|長實郭子威稱「新資本投資者入境計劃」優化直接帶動豪宅需求
|中原地產指為避免樓市太熾熱，施政報告未直接救市，相信樓市長遠可更健康發展
|美聯工商舖指放寬投資移民計劃優化有利資金流入工商舖市場
|投資移民門檻放寬，普縉料對樓市短期刺激有限
|昇世集團冀優化投資移民措施盡快落實，投資者選擇大幅增加
|樂風集團指施政報告有助進一步刺激市場需求，推動地產加速復甦
|ACCA歡迎施政報告制訂促進產業和投資優惠政策包，為經濟注入動力
|新民黨指施政報告提出多項突破性措施，協助香港經濟轉型
|恒生指施政報告提出多項發揮香港金融優勢措施，進一步鞏固香港國際中心地位
|會地黃光耀對施政報告利好經濟措施表示歡迎，有助經濟市道及樓市持續復甦
|李家傑感謝施政報告重申香港對推動金融、創新科技及綠色產業發展堅定支持
|港投公司指續發揮「耐心資本」角色，助力香港邁向更高質量經濟增長
|銀公歡迎施政報告支援措施，續透過「中小企融資專責小組」紓緩企業資金壓力
|PWMA指施政報告為香港金融體系提供堅實基礎，鞏固作為領先私人財富管理中心地位
|香港金管局與新加坡金管局加強銀行監管合作
|報道指證監會擬加強財經KOL監管，要求券商盡職調查等
|姚柏良稱香港需優化旅遊產品，推出「跳島遊」具潛力及需求
|花旗財富報告指83%受訪亞太區家辦料今年投資組合回報逾5%
