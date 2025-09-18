恒指期貨現貨月份未平倉合約總數151481張，增6423張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為151481張，較前增6423張；若計入其他月份的未平倉合約，總數172207張，增6340張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|17/09(三)
|151481
|6423
|172207
|6340
|16/09(二)
|145058
|-1705
|165867
|-1148
|15/09(一)
|146763
|6830
|167015
|7343
|12/09(五)
|139933
|-5682
|159672
|-5644
|11/09(四)
|145615
|851
|165316
|1260
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|17/09(三)
|44232
|-182
|56939
|-155
|16/09(二)
|44414
|1145
|57094
|1242
|15/09(一)
|43269
|-50
|55852
|108
|12/09(五)
|43319
|-488
|55744
|-256
|11/09(四)
|43807
|-1096
|56000
|-806
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社18日專訊》
