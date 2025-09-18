  • 會員
貨幣攻略
etnet專輯
期貨新聞

18/09/2025 08:15

恒指期貨現貨月份未平倉合約總數151481張，增6423張

　　恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為151481張，較前增6423張；若計入其他月份的未平倉合約，總數172207張，增6340張。

近一周恒指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
17/09(三)15148164231722076340
16/09(二)145058-1705165867-1148
15/09(一)14676368301670157343
12/09(五)139933-5682159672-5644
11/09(四)1456158511653161260

近一周恒指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
17/09(三)44232-18256939-155
16/09(二)444141145570941242
15/09(一)43269-5055852108
12/09(五)43319-48855744-256
11/09(四)43807-109656000-806

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社18日專訊》

