18/09/2025 17:03

《外圍焦點》英倫銀行公布議息結果，美國公布領先指標等數據

　　美股昨日市況反覆。美國聯儲局一如市場預期宣布小幅減息0.25厘，但主席鮑威爾拒絕提供明確的利率政策方向，未能消除市場疑慮，令科技股受壓，而傳統經濟股則受到提振。道指收市升260.42點或0.57%，報46018.32點；標普500指數跌6.41點或0.10%，報6600.35點；納指跌72.63點或0.33%，報22261.33點。港股方面，恒生指數收市報26544，跌363點或1.4%，成交4133億元。

　　各國重要經濟活動方面，本港時間今晚7:00pm，英倫銀行公布利率決定和會議記錄。9:45pm，英倫銀行金融政策委員會外部委員Liz Oakes在跨市場運營韌性小組(CMORG)2025年會議發表主旨演講。19日凌晨3:30am，加拿大央行支付、監管和監督執行董事Ron Morrow發表講話。

　　數據方面，今晚7:00pm，英國公布官方指標利率，料維持於4%。8:30pm，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由193.9萬升至195萬；首次申請失業救濟金人數料由26.3萬降至24萬。10:00pm，美國公布8月領先指標，跌幅料由0.1%擴大至0.2%。明日，日本公布官方指標利率，料維持於0.5%。4:00am，美國公布7月長期資本流動。
《經濟通通訊社18日專訊》

