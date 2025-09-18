恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數217098張增逾二萬四張

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為217098張，較前增24231張；若計入其他月份的未平倉合約，總數242426張，增25164張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|17/09(三)
|217098
|24231
|242426
|25164
|16/09(二)
|192867
|-4215
|217262
|-4118
|15/09(一)
|197082
|4191
|221380
|5280
|12/09(五)
|192891
|-1399
|216100
|-1388
|11/09(四)
|194290
|4601
|217488
|5076
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|17/09(三)
|116221
|7816
|123033
|8402
|16/09(二)
|108405
|-1228
|114631
|-1126
|15/09(一)
|109633
|1203
|115757
|1497
|12/09(五)
|108430
|3658
|114260
|3593
|11/09(四)
|104772
|1589
|110667
|1841
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社18日專訊》
送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好