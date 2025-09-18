期指低開37點報26875，國指期貨跌12點報9589

期指低開37點報26875，國指期貨低開12點報9589，科指期貨高開4點報6335。
《經濟通通訊社18日專訊》
【你點睇？】新一份施政報告出爐，你認為今次施政報告整體表現如何？你最支持哪個政策方向？► 立即投票
18/09/2025 09:15
期指低開37點報26875，國指期貨低開12點報9589，科指期貨高開4點報6335。
《經濟通通訊社18日專訊》
【你點睇？】新一份施政報告出爐，你認為今次施政報告整體表現如何？你最支持哪個政策方向？► 立即投票
下一篇新聞︰18/09/2025 09:10 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６６７８﹒２５，升１…
18/09/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數２１７０９８張增逾二萬四張
18/09/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２５２８９２張，增逾萬三張
18/09/2025 08:15 恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１５１４８１張，增６４２３張
17/09/2025 18:58 《再戰明天》英倫銀行公布議息結果，美國公布領先指標等數據
17/09/2025 18:56 《日入而息》施政報告放寬投資移民買樓門檻，恒生傳尋求出售７…
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
即時報價N
指數N
多櫃台N