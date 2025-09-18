即月期指最後交易價26545跌367點，成交126186張

即月期指最後交易價26545，跌367點，平水，成交126186張。即月國指期貨最後交易價9457，跌144點，平水，成交107044張。另外，即月科指期貨最後交易價6271，跌60點，平水，成交230603張。

《經濟通通訊社18日專訊》