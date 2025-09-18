  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
期貨新聞

18/09/2025 16:46

即月期指最後交易價26545跌367點，成交126186張

　　即月期指最後交易價26545，跌367點，平水，成交126186張。即月國指期貨最後交易價9457，跌144點，平水，成交107044張。另外，即月科指期貨最後交易價6271，跌60點，平水，成交230603張。
《經濟通通訊社18日專訊》

【你點睇？】新一份施政報告出爐，你認為今次施政報告整體表現如何？你最支持哪個政策方向？► 立即投票

上一篇新聞︰18/09/2025 17:03  《外圍焦點》英倫銀行公布議息結果，美國公布領先指標等數據

下一篇新聞︰18/09/2025 16:31  即月期指最後交易價２６５４５跌３６７點，平水

其他
More

18/09/2025 19:17  《再戰明天》日本公布議息結果，德國公布ＰＰＩ

18/09/2025 19:08  《日入而息》本港銀行減息八分一厘，紫金黃金傳獲新加坡ＧＩＣ…

18/09/2025 17:20  【夜期時段】即月期指最新報２６５９４點，升４９點，高水４９點

18/09/2025 15:05  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６６８６﹒７５，升２…

18/09/2025 09:15  期指低開３７點報２６８７５，國指期貨跌１２點報９５８９

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

美日南北夾擊，台海陷暴風眼

17/09/2025 14:15

大國博弈

第十批銀債認購策略

17/09/2025 09:06

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處