【夜期時段】即月期指最新報26594點，升49點，高水49點

即月期指在夜期時段開市報26548點，升3點，高水3點，最新報26594點，升49點，高水49點，合約成交297張。
即月國指期貨在夜期時段開市報9459點，升2點，高水2點，最新報9475點，升18點，高水18點，合約成交537張。
《經濟通通訊社18日專訊》
18/09/2025 17:20
