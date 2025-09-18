【夜期時段】即月期指最新報26594點，升49點，高水49點

即月期指在夜期時段開市報26548點，升3點，高水3點，最新報26594點，升49點，高水49點，合約成交297張。



即月國指期貨在夜期時段開市報9459點，升2點，高水2點，最新報9475點，升18點，高水18點，合約成交537張。

《經濟通通訊社18日專訊》