《日入而息》本港銀行減息八分一厘，紫金黃金傳獲新加坡GIC高瓴等參投

李家超稱北都聚焦產業而非僅建屋，不僅考慮價格更要注重價值；政府財政有壓力故未有派發消費券，預留資金加大工程項目開支；輸入外勞不可濫用，政府將嚴厲打擊黑工

陳茂波指香港部分物資來自內地，用人民幣支付屬正常；北都園區公司全資由政府擁有，分紅留有彈性；外圍變數多，維持本港全年GDP增長2-3%目標

甯漢豪稱洪水橋片區項目料第四季「雙信封制」招標

許正宇稱放寬「新資本投資者入境計劃」是希望投資者靈活分配資產；丘應樺指延長融資擔保計劃希望能幫助中小企度過難關

滙豐下調最優惠利率0.125厘至5.125厘；中銀香港下調最優惠利率0.125厘至5.125厘；渣打下調港元最優惠利率0.125厘至5.375厘；工銀亞洲下調最優惠利率0.125厘至5.375厘；東亞(00023)下調最優惠利率0.125厘至5.375厘

余偉文稱減息對經濟及樓市有正面作用，料今年經濟向好；美國減息步伐不確定，港拆息短期受資金供應影響

銀公禤惠儀稱美國減息符預期，香港銀行體系總結餘進一步下行空間有限

恒生料聯儲局年內再減息兩次各0.25厘，本港利率有望跟隨向下；本港3家發鈔銀行下調最優惠利率0.125厘，經絡料P將降至加息周期前水平；中原按揭表示今年美國減息幅度料達0.75厘，本港按息將進一步降至3.25厘水平

長實郭子威稱減息與施政報告雙重利好共振，本港今年豪宅樓價料升5%；會地黃光耀稱減息周期將展開，帶動經濟持續復甦推動樓市穩步向好；萊坊指高息環境對樓市影響逐漸放緩，惟現時樓價仍未有條件大幅回升

紫金黃金國際據報最快周五招股，傳GIC、Millennium等參與認購

港交所(00388)與阿布扎比證券交易所簽署合作備忘錄

證監會與阿聯酋證券商品委員會簽訂標誌性諒解備忘錄，深化基金分銷合作

商務部冀歐方不將關稅武器化，消除市場壁壘；依法依規推進對歐盟豬肉反傾銷調查，中方審慎克制使用貿易救濟措施

商務部將審批TikTok所涉技術出口等事宜，冀美提供公平持續運營環境；中國要求科企停購英偉達芯片？外交部表示一貫反對歧視性做法

中國據報在與美國談判期間放棄對谷歌的反壟斷調查