《日入而息》本港銀行減息八分一厘，紫金黃金傳獲新加坡GIC高瓴等參投

|李家超稱北都聚焦產業而非僅建屋，不僅考慮價格更要注重價值；政府財政有壓力故未有派發消費券，預留資金加大工程項目開支；輸入外勞不可濫用，政府將嚴厲打擊黑工
|陳茂波指香港部分物資來自內地，用人民幣支付屬正常；北都園區公司全資由政府擁有，分紅留有彈性；外圍變數多，維持本港全年GDP增長2-3%目標
|甯漢豪稱洪水橋片區項目料第四季「雙信封制」招標
|許正宇稱放寬「新資本投資者入境計劃」是希望投資者靈活分配資產；丘應樺指延長融資擔保計劃希望能幫助中小企度過難關
|滙豐下調最優惠利率0.125厘至5.125厘；中銀香港下調最優惠利率0.125厘至5.125厘；渣打下調港元最優惠利率0.125厘至5.375厘；工銀亞洲下調最優惠利率0.125厘至5.375厘；東亞(00023)下調最優惠利率0.125厘至5.375厘
|余偉文稱減息對經濟及樓市有正面作用，料今年經濟向好；美國減息步伐不確定，港拆息短期受資金供應影響
|銀公禤惠儀稱美國減息符預期，香港銀行體系總結餘進一步下行空間有限
|恒生料聯儲局年內再減息兩次各0.25厘，本港利率有望跟隨向下；本港3家發鈔銀行下調最優惠利率0.125厘，經絡料P將降至加息周期前水平；中原按揭表示今年美國減息幅度料達0.75厘，本港按息將進一步降至3.25厘水平
|長實郭子威稱減息與施政報告雙重利好共振，本港今年豪宅樓價料升5%；會地黃光耀稱減息周期將展開，帶動經濟持續復甦推動樓市穩步向好；萊坊指高息環境對樓市影響逐漸放緩，惟現時樓價仍未有條件大幅回升
|紫金黃金國際據報最快周五招股，傳GIC、Millennium等參與認購
|港交所(00388)與阿布扎比證券交易所簽署合作備忘錄
|證監會與阿聯酋證券商品委員會簽訂標誌性諒解備忘錄，深化基金分銷合作
|商務部冀歐方不將關稅武器化，消除市場壁壘；依法依規推進對歐盟豬肉反傾銷調查，中方審慎克制使用貿易救濟措施
|商務部將審批TikTok所涉技術出口等事宜，冀美提供公平持續運營環境；中國要求科企停購英偉達芯片？外交部表示一貫反對歧視性做法
|中國據報在與美國談判期間放棄對谷歌的反壟斷調查
|鮑威爾稱聯儲局雙重使命已包括第三使命；貝森特被曝曾將兩處不同房產並列主要居所，與聯儲局庫克相同；摩根大通CEO告訴參議員，他對特朗普的關稅措施有明確擔憂
|恒指全日跌363點收報26544，成交驟增至逾四千億，騰訊阿里捱沽
|滬綜指高位回落收跌1.15%，資金出逃兩市成交衝破3萬億
|歐元最新報1.1837/39/，日圓最新報147.26/27
|港交所(00388)與阿布扎比證券交易所簽署合作備忘錄；國際黃金結算系統可保障買賣雙方及提高國際認受性
|保利置業(00119)非執董龔健今日起退任，因已達退休年齡
|瑞港建設(06816)將因應青島國際航運中心建設規劃，制定針對性發展策略
|中信國際電訊(01883)附屬澳門電訊特許合同獲再延長兩年，午後復牌
|友邦保險(01299)委任黃旗興為集團首席風險管理總監
|鄭州市監局約談攜程(09961)旅行網，涉不合理限制交易價格
|中國華能與寧德時代(03750)將深化新能源、核電等領域合作
|騰訊控股(00700)今斥5.5億元回購84.8萬股；騰訊雲面向全球發布智能體開發平台3.0
|中銀香港(02388)銀債開售第三天總認購金額按年增加超過四成
|ZA Bank關注AI監管框架建立，冀進一步開放數據流通
|工銀亞洲下調最優惠利率0.125厘至5.375厘
|東亞(00023)下調最優惠利率0.125厘至5.375厘；施政報告提出加快發展北都及提高股票市場活力，鞏固香港在國際市場領先優勢
|太古地產(01972)陸家嘴太古源源邸第三批推售套現36億人民幣
|蜜雪冰城京川滬等地門店檸檬水缺貨，知情人士指儲備充足，很快恢復供貨
|恒地(00012)與新世界(00017)西半山天御提供106伙，最大單位1.12萬平方呎，料為全港最大分層戶
|新地(00016)啟德天璽．天2期最快月內獲批滿意紙，隨即展開銷售
|英皇地產半山the MVP首張價單提供50伙，入場價由884.7萬起
|長實(01113)對樓市長遠發展充滿信心，沙田九肚山豪宅項目削3%樓價折扣優惠
|渣打(02888)將積極支持政府推動金融市場多元發展，提升香港國際金融中心地位
|港鐵(00066)續全力推展北環線相關工程，全速進行古洞站和洪水橋站工程
|百度(09888)Apollo支持加速自動駕駛在香港無人化、規模化發展
|中電(00002)支持施政報告加快北都、完善電動車充電網絡及推動低空經濟發展
|商湯(00020)核心戰略與政府施政方針契合，續積極參與香港AI產業應用生態建設
|吉利(00175)、比亞迪(01211)等18家車企參加中汽協交流會，就整治內捲等深入交流
|中再保(01508)和春雷因法定退休年齡辭任董事長，莊乾志接任
|信達國際(00111)斥約3159萬元購買債券
|上實(00363)全資附屬公司向合營企業續展貸款
|證監會指山高控股(00412)股權高度集中
|NIRAKU(01245)附屬約3180萬元轉讓信託受益權
|博雅互動(00434)斥3.7億元購入411枚比特幣，平均價11.5萬美元
|六福(00590)加拿大第六間店舖在費爾圍購物中心開業
|上海商業銀行向長者推廣防騙訊息，鼓勵長者善用「智安存」
|榮萬家(02146)稱耿建富辭任董事長、執行董事，提名吳秋云為執董候選人
|復宏漢霖(02696)HLX43臨床研究完成澳大利亞首例患者給藥
|中國資源交通(00269)卓亞融資入稟清盤呈請，追收60.89萬元款項
|汽車之家(02518)考慮宣派及支付現金分紅，9月底審議
|北京香山論壇開幕，董軍稱共同推動改革完善全球治理體系
|首8月4.6億人次出入境，免簽外國人近1600萬人次增超五成
|大連化物所開發出首例氫負離子原型電池，成果登上《自然》
|農業部闢謠從未參與「中國三農」APP等投資收益類活動
|公安部近年共6.8萬名境外電信網絡詐騙疑犯成功歸案
|航旅縱橫指中秋國慶假期國內航線機票預訂近600萬張，出入境航線超140萬張
|科技部指未來五年是建成科技強國攻堅期，將從五方面加強工作；全國新能源汽車累計銷售破4000萬輛，產銷量連續十年全球第一
|硅業分會指單晶硅片價格繼續上漲，個別型號按周漲5%
|商務部指廣交會超3.1萬家參展企業參加出口展，創新高；
|財新指商業銀行落實人行方案批貸款，助地方清還1.8萬億企業欠款
|人行4870億逆回購利率持平，淨投放1950億；人行上海總部指8月人民幣貸款增47億元，同比少增839億
|DeepSeek聲明防範不法分子以「股權融資」等名義實施詐騙
|智元靈犀X2成為全球首個完成「韋伯斯特空翻」人形機器人
|華為徐直軍預計明年第一季度推出昇騰950PR芯片；東風與華為升級合作，新公司聚焦猛士品牌，專註智能越野車
|小紅書推出「小紅卡」，持卡於精選門店消費可享會員折扣
|霸王茶姬馬來西亞第200家門店即將開業
|錘子科技新增2條失信被執行人信息，羅永浩為其實控人
|北京朝陽區與愛奇藝戰略合作，協同構建視聽產業生態
|中國新富人群財富健康指數微降，基金投資參與度提升
|旅居車輛新國標，行車期間「禁臥、禁浴」，明年3月起實施
|育兒補貼制度管理規範出台，生育或收養3歲以下嬰幼兒均可申領
|北京最新社保繳費工資基數下限7162元，上限35811元
|擔憂資金流向股市，官媒表示股市與樓市更多是互促關係
|台股收升1.3%，衝破25700點創歷史新高
|沙特與巴基斯坦簽署共同防禦協議
|英國政府指特朗普國事訪問帶來1500億英鎊投資；特朗普對英國國事訪問拉開帷幕，有英國民眾抗議
|加拿大央行減息0.25厘，政策聲明刪除進一步寬鬆指引
|受科技股提振，日經225指數盤中創下歷史新高
|必和必拓昆士蘭煤礦停運裁員750人
|Meta發布首款內置螢幕新一代智能眼鏡，售價799美元
|蘋果據報擬台灣試產摺疊iPhone，冀明年印度量產
|人行下周一在港發行600億人民幣央票，期限六個月
|證監會與阿聯酋證券商品委員會簽訂標誌性諒解備忘錄，深化基金分銷合作
|李家超未有回應「熔斷機制」，要求保安局大力打擊黑工
|標普預期開發商將利用需求改善的機會消化庫存，料今年樓價持平
|丘應樺指延長融資擔保計劃希望能幫助中小企度過難關
|許正宇稱放寬「新資本投資者入境計劃」是希望投資者靈活分配資產
|機管局歡迎施政報告支持拓展航空網絡，鞏固領先國際航空樞紐
|華商銀行公會指施政報告強化香港作為支持內地企業「出海」平台角色
|金發局指施政報告措施擴闊金融產品供應，推行T+1結算提升港全球競爭力
|銀行學會歡迎施政報告提出優化人才及鞏固香港競爭優勢措施
|中信里昂指施政報告地產放寬措施有限，領展可受惠互聯互通
|安永指施政報告提出多項提升香港資本市場效率措施，倡試行「新股通」
|數碼港歡迎施政報告推動AI與數據產業發展，將全力配合
|綠茶餐廳內地分店據報撤下「無預製菜，現點現做」招牌
|屋宇署7月批出4份建築圖則及17份入伙紙
|銀公禤惠儀稱美國減息符預期，香港銀行體系總結餘進一步下行空間有限
|上環干諾道西全幢海景物業放售，看好高端學生宿舍改造潛力
|李義再獲推薦為終審法院常任法官，李家超表示歡迎
|摩根資管策略師許長泰：對亞洲看法正面，美國仍處於減息周期
|景順趙耀庭料聯儲局年底前再減息兩次，每次25個點子
