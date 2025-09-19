恒指期貨現貨月份未平倉合約總數146649張，減4832張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為146649張，較前減4832張；若計入其他月份的未平倉合約，總數168023張，減4184張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|18/09(四)
|146649
|-4832
|168023
|-4184
|17/09(三)
|151481
|6423
|172207
|6340
|16/09(二)
|145058
|-1705
|165867
|-1148
|15/09(一)
|146763
|6830
|167015
|7343
|12/09(五)
|139933
|-5682
|159672
|-5644
|18/09(四)
|43393
|-839
|56430
|-509
|17/09(三)
|44232
|-182
|56939
|-155
|16/09(二)
|44414
|1145
|57094
|1242
|15/09(一)
|43269
|-50
|55852
|108
|12/09(五)
|43319
|-488
|55744
|-256
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社19日專訊》
