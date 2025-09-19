  • 會員
19/09/2025 08:15

恒指期貨現貨月份未平倉合約總數146649張，減4832張

　　恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為146649張，較前減4832張；若計入其他月份的未平倉合約，總數168023張，減4184張。

近一周恒指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
18/09(四)146649-4832168023-4184
17/09(三)15148164231722076340
16/09(二)145058-1705165867-1148
15/09(一)14676368301670157343
12/09(五)139933-5682159672-5644

近一周恒指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
18/09(四)43393-83956430-509
17/09(三)44232-18256939-155
16/09(二)444141145570941242
15/09(一)43269-5055852108
12/09(五)43319-48855744-256

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社19日專訊》

