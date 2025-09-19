恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數208963張減8135張

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為208963張，較前減8135張；若計入其他月份的未平倉合約，總數236922張，減5504張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|18/09(四)
|208963
|-8135
|236922
|-5504
|17/09(三)
|217098
|24231
|242426
|25164
|16/09(二)
|192867
|-4215
|217262
|-4118
|15/09(一)
|197082
|4191
|221380
|5280
|12/09(五)
|192891
|-1399
|216100
|-1388
|18/09(四)
|115285
|-936
|124235
|1202
|17/09(三)
|116221
|7816
|123033
|8402
|16/09(二)
|108405
|-1228
|114631
|-1126
|15/09(一)
|109633
|1203
|115757
|1497
|12/09(五)
|108430
|3658
|114260
|3593
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社19日專訊》
