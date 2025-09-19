  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
期貨新聞

19/09/2025 08:15

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數208963張減8135張

　　恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為208963張，較前減8135張；若計入其他月份的未平倉合約，總數236922張，減5504張。

近一周恒生科指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
18/09(四)208963-8135236922-5504
17/09(三)2170982423124242625164
16/09(二)192867-4215217262-4118
15/09(一)19708241912213805280
12/09(五)192891-1399216100-1388

近一周恒生科指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
18/09(四)115285-9361242351202
17/09(三)11622178161230338402
16/09(二)108405-1228114631-1126
15/09(一)10963312031157571497
12/09(五)10843036581142603593

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社19日專訊》

【你點睇？】俄朝領袖會談，金正恩表示願盡力助俄，並稱之為兄弟間義務。你認為朝俄緊密關係會促進半島和平，還是刺激南北對峙？► 立即了解

上一篇新聞︰19/09/2025 09:03  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６６９５﹒５，升２點

下一篇新聞︰19/09/2025 08:15  恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２３７５３９張，減逾萬五張

其他
More

19/09/2025 15:08  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６６８９﹒２５，跌４…

19/09/2025 09:15  期指高開６５點報２６６１０，國指期貨升２８點報９４８５

19/09/2025 08:15  恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１４６６４９張，減４８３２張

18/09/2025 19:17  《再戰明天》日本公布議息結果，德國公布ＰＰＩ

18/09/2025 19:08  《日入而息》本港銀行減息八分一厘，紫金黃金傳獲新加坡ＧＩＣ…

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

大國博弈 | 習近平特朗普周五通話，美方稱或延長兩國貿易休戰...

19/09/2025 09:38

關稅戰

以國暴行觸眾怒，緣何美如此偏袒？

19/09/2025 07:47

大國博弈

施政報告 | 許正宇：放寬「新資本投資者入境計劃」是希望投資...

18/09/2025 17:57

施政報告2025

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處