  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
期貨新聞

19/09/2025 09:15

期指高開65點報26610，國指期貨升28點報9485

　　期指高開65點報26610，國指期貨高開28點報9485，科指期貨高開29點報6300。
《經濟通通訊社19日專訊》

撐運動．護關節 | 維柏健健骨鐵三角【關節健骨至尊(升級版)】激筍買1送1 (原價$388)！同時修復、抗蝕、強骨，7天見效。立即把握健骨良機！(優惠期至18/9/2025)► 了解詳情

上一篇新聞︰19/09/2025 15:08  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６６８９﹒２５，跌４…

下一篇新聞︰19/09/2025 09:03  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６６９５﹒５，升２點

其他
More

19/09/2025 08:15  恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數２０８９６３張減８１３５張

19/09/2025 08:15  恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２３７５３９張，減逾萬五張

19/09/2025 08:15  恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１４６６４９張，減４８３２張

18/09/2025 19:17  《再戰明天》日本公布議息結果，德國公布ＰＰＩ

18/09/2025 19:08  《日入而息》本港銀行減息八分一厘，紫金黃金傳獲新加坡ＧＩＣ…

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

大國博弈 | 習近平特朗普周五通話，美方稱或延長兩國貿易休戰...

19/09/2025 09:38

關稅戰

以國暴行觸眾怒，緣何美如此偏袒？

19/09/2025 07:47

大國博弈

說說心理話

第十批銀債認購策略

17/09/2025 09:06

貨幣攻略

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處