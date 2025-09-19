期指高開65點報26610，國指期貨升28點報9485

期指高開65點報26610，國指期貨高開28點報9485，科指期貨高開29點報6300。
《經濟通通訊社19日專訊》
19/09/2025 09:15
