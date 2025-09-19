  • 會員
期貨新聞

19/09/2025 16:31

即月期指最後交易價26565升20點，高水20點

　　即月期指最後交易價26565，升20點，高水20點，暫成交92262張。即月國指期貨最後交易價9485，升28點，高水13點，暫成交82180張。另外，即月科指期貨最後交易價6305，升34點，高水11點，暫成交146824張。
《經濟通通訊社19日專訊》

