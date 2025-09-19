即月期指最後交易價26565升20點，成交92262張

即月期指最後交易價26565，升20點，高水20點，成交92262張。即月國指期貨最後交易價9485，升28點，高水13點，成交83136張。另外，即月科指期貨最後交易價6305，升34點，高水11點，成交146824張。
《經濟通通訊社19日專訊》
【你點睇？】蘋果發布超薄iPhone Air，市場反應一般，股價跌1.5%。你認為其產品仍物有所值？► 立即投票
19/09/2025 16:46
即月期指最後交易價26565，升20點，高水20點，成交92262張。即月國指期貨最後交易價9485，升28點，高水13點，成交83136張。另外，即月科指期貨最後交易價6305，升34點，高水11點，成交146824張。
《經濟通通訊社19日專訊》
【你點睇？】蘋果發布超薄iPhone Air，市場反應一般，股價跌1.5%。你認為其產品仍物有所值？► 立即投票
上一篇新聞︰19/09/2025 17:20 《外圍焦點》三藩市聯儲總裁參加有關ＡＩ爐邊談話
下一篇新聞︰19/09/2025 16:31 即月期指最後交易價２６５６５升２０點，高水２０點
19/09/2025 19:42 《再戰明天》聖路易斯聯儲總裁發表演講，歐元區公布消費者信心指數
19/09/2025 19:41 《日入而息》港股平收全周累漲0.6%，本港二手樓價指數升穿年初高位
19/09/2025 17:20 【夜期時段】即月期指最新報２６５５６點，跌９點，高水１１點
19/09/2025 15:08 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６６８９﹒２５，跌４…
19/09/2025 09:15 期指高開６５點報２６６１０，國指期貨升２８點報９４８５
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
即時報價N
指數N
多櫃台N