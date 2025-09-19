即月期指最後交易價26565升20點，成交92262張

即月期指最後交易價26565，升20點，高水20點，成交92262張。即月國指期貨最後交易價9485，升28點，高水13點，成交83136張。另外，即月科指期貨最後交易價6305，升34點，高水11點，成交146824張。

《經濟通通訊社19日專訊》