【夜期時段】即月期指最新報26556點，跌9點，高水11點

即月期指在夜期時段開市報26570點，升5點，高水25點，最新報26556點，跌9點，高水11點，合約成交202張。
即月國指期貨在夜期時段開市報9482點，跌3點，高水10點，最新報9477點，跌8點，高水5點，合約成交311張。
《經濟通通訊社19日專訊》
19/09/2025 17:20
