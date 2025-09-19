  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯
期貨新聞

19/09/2025 19:42

《再戰明天》聖路易斯聯儲總裁發表演講，歐元區公布消費者信心指數

解讀
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

核心摘要：
2025年9月22日，聖路易斯聯儲總裁穆薩萊姆將就美國經濟與貨幣政策發表演講，歐元區公布9月消費者信心指數，香港公布8月CPI，東盟經濟部長會議持續至28日，逾20家港股公司下周公布業績。

事實要點：
▷ 香港22日16:30公布8月綜合CPI
▷ 歐元區22日22:00公布9月消費者信心指數
▷ 東盟國家經濟部長會議持續至9月28日
▷ 聖路易斯聯儲總裁22日22:00發表演講
▷ 維昇藥業-B(02561)28日基石投資者持股解禁

　　聖路易斯聯儲總裁發表演講，及歐元區公布消費者信心指數，料為下周一（22日）市場焦點。

*紐約聯儲總裁發表線上講話，本港公布CPI*

　　各國重要經濟活動方面，東盟國家經濟部長舉行一系列會議（至28日）。下周一本港時間9:00am，澳洲央行總裁布洛克在眾議院經濟常設委員會作證。晚上8:30pm，英倫銀行首席經濟學家皮爾參加有關貨幣政策框架的小組討論。9:45pm，紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯在有關貨幣政策框架近期發展與展望的活動中發表線上講話。10:00pm，聖路易斯聯邦儲備銀行總裁穆薩萊姆就美國經濟與貨幣政策前景發表演講。

　　數據方面，下周一4:30pm（本港時間．下同），香港公布8月綜合消費物價指數。10:00pm，歐元區公布9月消費者信心指數。

　　在本港，下周一公布業績的公司有:TATA健康(01255)等。

　　下周二（23日）公布業績的公司有:卓能（集團）(00131)、JBB BUILDERS(01903)等。

　　下周三（24日）公布業績的公司有:德泰新能源集團(00559)、周大福創建(00659)、遠見控股(00862)、亞太資源(01104)、慧源同創科技(01116)、TATA健康(01255)、怡俊集團控股(02442)、玖龍紙業(02689)等。

　　下周四（25日）公布業績的公司有:新華滙富金融(00188)、黛麗斯國際(00333)、英皇文化產業(00491)、新世界百貨中國(00825)、坤集團(00924)、中國智慧能源(01004)、盈健醫療(01419)、光榮控股(09998)等。

　　下周五（26日）公布業績的公司有:新世界發展(00017)、達力集團(00029)、宏輝集團(00183)、亨泰(00197)、豐盛生活服務(00331)、國際娛樂(01009)、看通集團(01059)、源宇宙教育(01082)、TATA健康(01255)、恒昌集團國際(01421)、華章科技(01673)、澳洲成峰高教(01752)、新興印刷(01975)、百本醫護(02293)、創聯控股(02371)、大行科工(02543)、HSSP INTL(03626)、中國供應鏈產業(03708)等。

　　此外，下周日維昇藥業-B(02561)將有基石投資者持股解禁。
《經濟通通訊社19日專訊》

撐運動．護關節 | 維柏健健骨鐵三角【關節健骨至尊(升級版)】激筍買1送1 (原價$388)！同時修復、抗蝕、強骨，7天見效。立即把握健骨良機！(優惠期至18/9/2025)► 了解詳情

下一篇新聞︰19/09/2025 19:41  《日入而息》港股平收全周累漲0.6%，本港二手樓價指數升穿年初高位

其他
More

19/09/2025 17:20  【夜期時段】即月期指最新報２６５５６點，跌９點，高水１１點

19/09/2025 17:20  《外圍焦點》三藩市聯儲總裁參加有關ＡＩ爐邊談話

19/09/2025 16:46  即月期指最後交易價２６５６５升２０點，成交９２２６２張

19/09/2025 16:31  即月期指最後交易價２６５６５升２０點，高水２０點

19/09/2025 15:08  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６６８９﹒２５，跌４…

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

說說心理話

大國博弈 | 習近平特朗普周五通話，美方稱或延長兩國貿易休戰...

19/09/2025 09:38

關稅戰

以國暴行觸眾怒，緣何美如此偏袒？

19/09/2025 07:47

大國博弈

施政報告 | 許正宇：放寬「新資本投資者入境計劃」是希望投資...

18/09/2025 17:57

施政報告2025

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處