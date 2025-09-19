《再戰明天》聖路易斯聯儲總裁發表演講，歐元區公布消費者信心指數

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

聖路易斯聯儲總裁發表演講，及歐元區公布消費者信心指數，料為下周一（22日）市場焦點。



*紐約聯儲總裁發表線上講話，本港公布CPI*



各國重要經濟活動方面，東盟國家經濟部長舉行一系列會議（至28日）。下周一本港時間9:00am，澳洲央行總裁布洛克在眾議院經濟常設委員會作證。晚上8:30pm，英倫銀行首席經濟學家皮爾參加有關貨幣政策框架的小組討論。9:45pm，紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯在有關貨幣政策框架近期發展與展望的活動中發表線上講話。10:00pm，聖路易斯聯邦儲備銀行總裁穆薩萊姆就美國經濟與貨幣政策前景發表演講。



數據方面，下周一4:30pm（本港時間．下同），香港公布8月綜合消費物價指數。10:00pm，歐元區公布9月消費者信心指數。



在本港，下周一公布業績的公司有:TATA健康(01255)等。



下周二（23日）公布業績的公司有:卓能（集團）(00131)、JBB BUILDERS(01903)等。



下周三（24日）公布業績的公司有:德泰新能源集團(00559)、周大福創建(00659)、遠見控股(00862)、亞太資源(01104)、慧源同創科技(01116)、TATA健康(01255)、怡俊集團控股(02442)、玖龍紙業(02689)等。



下周四（25日）公布業績的公司有:新華滙富金融(00188)、黛麗斯國際(00333)、英皇文化產業(00491)、新世界百貨中國(00825)、坤集團(00924)、中國智慧能源(01004)、盈健醫療(01419)、光榮控股(09998)等。



下周五（26日）公布業績的公司有:新世界發展(00017)、達力集團(00029)、宏輝集團(00183)、亨泰(00197)、豐盛生活服務(00331)、國際娛樂(01009)、看通集團(01059)、源宇宙教育(01082)、TATA健康(01255)、恒昌集團國際(01421)、華章科技(01673)、澳洲成峰高教(01752)、新興印刷(01975)、百本醫護(02293)、創聯控股(02371)、大行科工(02543)、HSSP INTL(03626)、中國供應鏈產業(03708)等。



此外，下周日維昇藥業-B(02561)將有基石投資者持股解禁。

《經濟通通訊社19日專訊》