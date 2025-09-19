《日入而息》港股平收全周累漲0.6%，本港二手樓價指數升穿年初高位

|中美元首今晚通電話？中國外交部指沒有可提供的信息；外交部表示李強將於9月22-26日赴紐約出席聯合國大會辯論；中汽協展開汽車行業反歧視調查，了解美國對華集成電路限制措施下所受影響
|中澳高級別對話會議舉行，李肇星稱堅持求同存異、互利合作；中企將開通「中歐北極快航」，外交部表示願與俄羅斯等國推進北極航道開發利用
|陳茂波稱將採取措施吸引企業到北都發展，籲園區公司利用更多市場資金及資源；美國減息令息口環境趨向寬鬆，有利投資及營商
|陳國基稱北都大學城已預留90公頃用地，最快明年底完成土地平整
|甯漢豪稱因應市況靈活推地，「城中學舍計劃」接9申請料提供約1500個宿位；甯漢豪指跨區轉移地積比率不是「想轉就轉」，城規會將把關
|何永賢指開始研究重建模範邨，綠白表購買機率均會上升
|物流署署長陳嘉信停任，由副署長賴黃淑嫻署任；物流署署長陳嘉信停任，許正宇稱屬正常安排，正循三個方向跟進採購飲用水事件
|中原CCL按周升0.47%，創58周新高，目標年內挑戰143.02點
|內媒指駕駛輔助系統新國標測試場景，幾乎完全復刻銅陵小米(01810)SU7爆燃事故現場；小米汽車召回逾11萬輛SU7，涉輔助駕駛功能對特殊場景識別不足，增碰撞風險；小米汽車召回近11.7萬輛SU7表示通過OTA軟件升級提升輔助駕駛功能可靠性
|美團(03690)簽訂騎手保障專項協議，承諾今年年底前取消超時扣款；美團外賣「明廚亮灶」補貼增加至5億元，已有30萬商家參與；大眾點評App多家餐飲店承諾「熱菜現製現炒」，美團表示試水門店信息展示功能
|外匯局指8月跨境資金淨流入32億美元，外資總體淨買入境內股票和債券；8月銀行結售匯順差收窄至147億美元
|中國9月LPR下周一發布，機構料繼續按兵不動；招聯董希淼稱年內仍可能降準降息，降準幅度料0.25-0.5個百分點
|人行3543億逆回購利率持平，全周放水5623億；即日起14天期逆回購操作調整為固定數量、利率招標、多重價位中標
|美國新領失業救濟人數下跌，近四年來最大單周跌幅；美國8月領先指標按月轉跌0.5%；分析指聯儲局政策走向矛盾，反映當局在平衡通脹與失業上行風險間難權衡；安聯投資指經濟增長放緩促使減息，有利配置短期國債及高質素信貸資產宏利投資管理指美國減息可為新興市場帶來正面影響；施羅德投資指經濟穩健仍減息或令通脹壓力持續，市場預期利率跌穿3%過於進取
|恒指全日升不足1點收報26545，金沙中國領風騷，藥股下挫
|滬綜指收跌0.3%，成交大減兩成半，本周挫1.3%
|歐元最新報1.1759/60，日圓最新報147.92/97
|勁方醫藥(02595)首掛高開逾倍每手賺4722元，超購逾2600倍；收高逾倍，每手賺4342元
|博雅互動(00434)夥新火科技拓展Web3生態業務合作
|據報奇瑞汽車(09973)香港IPO已獲足額認購
|德國反壟斷機構准許京東(09618)收購CECONOMY交易
|煤氣(00003)李家傑率團拜會國家能源局局長王宏志，深入交流能源轉型等議題
|國泰君安國際(01788)助力蒙古國家銀行完成發行首筆境外美元債
|廣汽(02238)、華為官宣打造全新品牌「啟境」，定位高端智能新能源汽車
|小鵬汽車(09868)成32個市場新勢力純電銷量第一，境外門店翻倍增至275家
|淘寶閃購和餓了麼據報將做團購，業務同時在淘寶、支付寶、高德上線；支付寶兩個經營主體公司完成更名
|騰訊控股(00700)今斥5.5億元回購85.7萬股；騰訊元寶全量上線微信公眾號和視頻號評論區
|大新銀行下調港元最優惠利率0.125厘至5.375厘
|招商永隆銀行今日起下調最優惠利率0.125厘
|信達生物(01801)控制血糖藥物獲國家藥監局批准上市
|弘陽地產(01996)延長提早重組支持協議費用期限及基礎重組支持協議費用期限
|恒隆地產(00101)Fashion Walk策劃主題街頭展覽，慶祝公司成立65周年
|華虹半導體(01347)委任香港獨立財務顧問，就收購事項提出意見
|紫金黃金國際(02259)國際發售部分傳已獲足額認購
|泛亞環保(00556)委聘中匯企業諮詢為獨立內部控制顧問
|紐曼思(02530)富睿瑪澤已辭任公司核數師，公司另委任國富浩華接任
|新世紀集團(00234)附屬訂立新貸款協議
|正通汽車(01728)公眾持股量低於聯交所規定，續停牌
|周大福「一口價」黃金產品將於10月起陸續加價
|境外債務重組進展，中國奧園(03883)進一步延長持有期
|復宏漢霖(02696)兩款治療骨質疏鬆症藥物獲歐盟上市許可
|石藥集團(01093)根據公司股份獎勵計劃授出股份獎勵
|慶鈴汽車股份(01122)與融資租賃公司及經銷商訂回購協議
|國泰(00293)一旦風暴樺加沙影響更明確，將即時作出必要航務運作決策
|東江環保(00895)控股子公司無法按期償還借款，將履行擔保代償責任近1850萬人幣
|萬咖壹聯(01762)主席及行政總裁增持公司共60萬股股份
|2025國際低空經濟博覽會促成洽談意向訂單超400單
|民航境內航線10月1日起不再提供紙質行程單
|「米娜」料今晚登陸汕尾至深圳，「樺加沙」下周或成超強颱風襲粵
|有色金屬工業協會指國內氧化鋁企業提鋰項目加速推進，將形成規模效應
|四川2027年全省算力基本實現統一調度，將建「算力超市」
|中植集團原董事局高層非法吸收民眾存款案北京開審
|上半年創新藥對外授權近660億美元，56款創新藥已獲批
|四部門發揮資產評估在知識產權保護中的專業作用
|前8月上海離境退稅商品金額逾20億元，超去年全年總量；上海8月出口同比增幅大擴至17.1%，進口增7.3%增幅收窄
|9月近40款新能源車上市，非車展月最多，或衝刺電車免稅
|華為與浙大發布安全版DeepSeek模型，有害言論、政治敏感內容等防禦率近100%；華為雲推出具身智能R2C協議，鯤鵬CPU核數增至1500萬核；鴻蒙智行尚界首車「尚界H5」下周二正式發布
|全球3.3萬員工被告知「停工停產」，捷豹路虎表示尚未對中國市場交付產生影響
|抖音電商嚴打以低價投資書籍引流詐騙，清退179家店、永關334人電商權限
|晶科能源與隆基綠能達成專利訴訟和解
|台股收跌0.74%，報25578.37點
|中韓領導人或下月APEC峰會期間會談，兩國官員正協調溝通
|美議員促限制中國航司在美降落權，以施壓恢復稀土供應；特朗普據報拒向台灣提供4億美元軍事援助，以利達成中美貿易協議
|法國示威者抗議緊縮政策，逾三百人被捕
|高市早苗表態有意競逐日本自民黨總裁
|美英簽署科技合作協議，引入資金逾1500億英鎊
|特朗普政府請求最高法院解除禁令，容許繼續罷免聯儲局理事庫克
|日本央行委員通過維持利率在0.5厘不變；日本央行行長：持續通脹正向目標2%進展，但尚未實現；日本8月核心CPI按年增2.7%，漲幅顯著放緩；日本央行將減持ETF及房託資產，每年出售約3350億日圓；貝萊德智庫指日央行穩利率維持耐心，應對國內及全球不確定性
|英倫銀行利率按兵不動，惟放緩量化緊縮步伐；英國8月零售銷售按月增0.5%，勝預期
|英偉達宣布以50億美元入股英特爾
|三號強風信號生效，天文台指今晚評估是否需改發更高信號
|丘應樺稱「內地企業出海專班」能有助創造就業並刺激經濟
|李家超稱本港有空間吸納海外學生，需更努力增加宿位
|許正宇指24小時不停市問題較複雜，券商及交易所要處理結算
|孫玉菡稱需採取針對措施應對勞動人口老化
|通訊辦指已有三間公司申請測試低軌衛星
|盧寵茂稱今年推出10萬劑疫苗，以成本價供私家醫生訂購
|鰂魚涌濱海街地盤發現戰時炸彈，300人自行疏散
|大班餅店遭積金局入稟追討強積金欠款及附加費，涉款近33萬元
|尖沙咀星薈於本月15日結束營業，進入清盤程序
|旅發局推餐廳清真認證資助計劃，資助額上限5000元
|Hub71與數碼港及MTR Lab等簽備忘錄，助本港初創進軍中東市場
|恒指公司表示港股通年初至今逾1萬億元資金淨流入，今年有望創年度淨流入新高
|花旗指離岸人民幣債券回購業務仍處於起步階段，觀察到客戶已經愈來愈活躍
|萬寶盛華預計今年本港失業率維持3.7至3.8%，餐飲業是重災區
|星展指放寬投資移民及加快北都區建設，將推動地產市道市場情緒
|本港次季錄得1055億元的國際收支盈餘；本港6月職位空缺49530個，按年減少近三成；本港次季整體GDP同比實質上升3.1%
|金管局表示第二季信用卡交易總額按年升逾12%；今年第二季儲值支付總交易金額為2858億元，按季跌0.9%
|證監會尋求法庭頒令取消百能國際能源前董事資格
