《日入而息》港股平收全周累漲0.6%，本港二手樓價指數升穿年初高位

勁方醫藥(02595)首掛高開逾倍每手賺4722元，超購逾2600倍；收高逾倍，每手賺4342元

博雅互動(00434)夥新火科技拓展Web3生態業務合作

據報奇瑞汽車(09973)香港IPO已獲足額認購

德國反壟斷機構准許京東(09618)收購CECONOMY交易

煤氣(00003)李家傑率團拜會國家能源局局長王宏志，深入交流能源轉型等議題

國泰君安國際(01788)助力蒙古國家銀行完成發行首筆境外美元債

廣汽(02238)、華為官宣打造全新品牌「啟境」，定位高端智能新能源汽車

內媒指駕駛輔助系統新國標測試場景，幾乎完全復刻銅陵小米(01810)SU7爆燃事故現場；小米汽車召回逾11萬輛SU7，涉輔助駕駛功能對特殊場景識別不足，增碰撞風險；小米汽車召回近11.7萬輛SU7表示通過OTA軟件升級提升輔助駕駛功能可靠性

小鵬汽車(09868)成32個市場新勢力純電銷量第一，境外門店翻倍增至275家

美團(03690)簽訂騎手保障專項協議，承諾今年年底前取消超時扣款；美團外賣「明廚亮灶」補貼增加至5億元，已有30萬商家參與；大眾點評App多家餐飲店承諾「熱菜現製現炒」，美團表示試水門店信息展示功能

淘寶閃購和餓了麼據報將做團購，業務同時在淘寶、支付寶、高德上線；支付寶兩個經營主體公司完成更名

騰訊控股(00700)今斥5.5億元回購85.7萬股；騰訊元寶全量上線微信公眾號和視頻號評論區

大新銀行下調港元最優惠利率0.125厘至5.375厘

招商永隆銀行今日起下調最優惠利率0.125厘

信達生物(01801)控制血糖藥物獲國家藥監局批准上市

弘陽地產(01996)延長提早重組支持協議費用期限及基礎重組支持協議費用期限

恒隆地產(00101)Fashion Walk策劃主題街頭展覽，慶祝公司成立65周年

華虹半導體(01347)委任香港獨立財務顧問，就收購事項提出意見

紫金黃金國際(02259)國際發售部分傳已獲足額認購

泛亞環保(00556)委聘中匯企業諮詢為獨立內部控制顧問

紐曼思(02530)富睿瑪澤已辭任公司核數師，公司另委任國富浩華接任

新世紀集團(00234)附屬訂立新貸款協議

正通汽車(01728)公眾持股量低於聯交所規定，續停牌

周大福「一口價」黃金產品將於10月起陸續加價

境外債務重組進展，中國奧園(03883)進一步延長持有期

復宏漢霖(02696)兩款治療骨質疏鬆症藥物獲歐盟上市許可

石藥集團(01093)根據公司股份獎勵計劃授出股份獎勵

慶鈴汽車股份(01122)與融資租賃公司及經銷商訂回購協議

國泰(00293)一旦風暴樺加沙影響更明確，將即時作出必要航務運作決策

東江環保(00895)控股子公司無法按期償還借款，將履行擔保代償責任近1850萬人幣