恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數263733張增逾二萬六張

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於上周五(19日)共為263733張，較前增26194張；若計入其他月份的未平倉合約，總數323808張，增26072張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|19/09(五)
|263733
|26194
|323808
|26072
|18/09(四)
|237539
|-15353
|297736
|-14263
|17/09(三)
|252892
|13452
|311999
|14688
|16/09(二)
|239440
|-1023
|297311
|248
|15/09(一)
|240463
|1053
|297063
|2422
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|19/09(五)
|81265
|2378
|129899
|2328
|18/09(四)
|78887
|-3317
|127571
|-1912
|17/09(三)
|82204
|2410
|129483
|3435
|16/09(二)
|79794
|15
|126048
|110
|15/09(一)
|79779
|-2087
|125938
|-1200
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社22日專訊》
【說說心理話】舉辦「XO異彩藝術家奬」，讓「腦力多元」人士透過創作藝術建立自信，將負面的能量化為正向► 即睇