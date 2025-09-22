《外圍焦點》多名美聯儲官員發表講話，歐元區公布消費者信心指數

上周五（19日）為美股市場的「四重結算日」，又稱「四巫日」，即指數及個股期貨和期權結算的最後交易日，市況一般較為波動，但受美國聯儲局減息決定的刺激，投資者信心大增，推動美股強勢上揚，三大股指連續第二個交易日創下歷史新高。道指收市升172.85點或0.37%，報46315.27點；標普500指數升32.4點或0.49%，報6664.36點；納指升160.75點或0.72%，報22631.48點。港股方面，恒生指數收市報26344，跌200點或0.8%，成交2905億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚8:30pm，英倫銀行首席經濟學家皮爾參加有關貨幣政策框架的小組討論。9:45pm，紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯在有關貨幣政策框架近期發展與展望的活動中發表線上講話。10:00pm，聖路易斯聯邦儲備銀行總裁穆薩萊姆就美國經濟與貨幣政策前景發表演講。23日凌晨12:00am，里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金就經濟形勢發表線上演講；美聯儲理事米蘭在紐約經濟俱樂部午餐會前就「非貨幣因素和適當的貨幣政策」發表講話；克利夫蘭聯邦儲備銀行總裁哈瑪克發表演講，主題為「美聯儲在經濟中的作用及其對日常生活的影響」。



數據方面，今晚10:00pm，歐元區公布9月消費者信心指數，料由負15.5收窄至負15。

《經濟通通訊社22日專訊》