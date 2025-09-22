恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數217700張增8737張

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於上周五(19日)共為217700張，較前增8737張；若計入其他月份的未平倉合約，總數246293張，增9371張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|19/09(五)
|217700
|8737
|246293
|9371
|18/09(四)
|208963
|-8135
|236922
|-5504
|17/09(三)
|217098
|24231
|242426
|25164
|16/09(二)
|192867
|-4215
|217262
|-4118
|15/09(一)
|197082
|4191
|221380
|5280
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|19/09(五)
|117496
|2211
|126848
|2613
|18/09(四)
|115285
|-936
|124235
|1202
|17/09(三)
|116221
|7816
|123033
|8402
|16/09(二)
|108405
|-1228
|114631
|-1126
|15/09(一)
|109633
|1203
|115757
|1497
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社22日專訊》
