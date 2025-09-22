  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
期貨新聞

22/09/2025 09:15

期指低開84點報26481，國指期貨跌32點報9453

　　期指低開84點報26481，國指期貨低開32點報9453，科指期貨低開14點報6291。
《經濟通通訊社22日專訊》

下一篇新聞︰22/09/2025 09:04  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６７１３﹒５，跌９點

其他
More

22/09/2025 08:15  恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數２１７７００張增８７３７張

22/09/2025 08:15  恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２６３７３３張增逾二萬六張

22/09/2025 08:15  恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１４２８６４張，減３７８５張

19/09/2025 19:42  《再戰明天》聖路易斯聯儲總裁發表演講，歐元區公布消費者信心指數

19/09/2025 19:41  《日入而息》港股平收全周累漲0.6%，本港二手樓價指數升穿年初高位

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

說說心理話

大國博弈 | 習近平特朗普周五通話，美方稱或延長兩國貿易休戰...

19/09/2025 09:38

關稅戰

以國暴行觸眾怒，緣何美如此偏袒？

19/09/2025 07:47

大國博弈

施政報告 | 許正宇：放寬「新資本投資者入境計劃」是希望投資...

18/09/2025 17:57

施政報告2025

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處