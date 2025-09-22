期指低開84點報26481，國指期貨跌32點報9453

期指低開84點報26481，國指期貨低開32點報9453，科指期貨低開14點報6291。
《經濟通通訊社22日專訊》
22/09/2025 09:15
