即月期指最後交易價26399跌166點，高水55點

即月期指最後交易價26399，跌166點，高水55點，暫成交91307張。即月國指期貨最後交易價9392，跌93點，高水21點，暫成交83029張。另外，即月科指期貨最後交易價6278，跌27點，高水20點，暫成交125963張。
《經濟通通訊社22日專訊》
22/09/2025 16:31
