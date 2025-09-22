即月期指最後交易價26399跌166點，高水55點

即月期指最後交易價26399，跌166點，高水55點，暫成交91307張。即月國指期貨最後交易價9392，跌93點，高水21點，暫成交83029張。另外，即月科指期貨最後交易價6278，跌27點，高水20點，暫成交125963張。

《經濟通通訊社22日專訊》