22/09/2025 17:20

【夜期時段】即月期指最新報26387點，跌12點，高水43點

　　即月期指在夜期時段開市報26384點，跌15點，高水40點，最新報26387點，跌12點，高水43點，合約成交195張。
　
　　即月國指期貨在夜期時段開市報9388點，跌4點，高水17點，最新報9389點，跌3點，高水18點，合約成交442張。
《經濟通通訊社22日專訊》

