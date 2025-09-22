【夜期時段】即月期指最新報26387點，跌12點，高水43點

即月期指在夜期時段開市報26384點，跌15點，高水40點，最新報26387點，跌12點，高水43點，合約成交195張。



即月國指期貨在夜期時段開市報9388點，跌4點，高水17點，最新報9389點，跌3點，高水18點，合約成交442張。

《經濟通通訊社22日專訊》