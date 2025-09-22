  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
期貨新聞

22/09/2025 19:49

《再戰明天》亞特蘭大聯儲總裁發表演講，美國公布PMI

解讀
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

核心摘要：
2025年9月23日多國公布PMI數據，美國製造業PMI料由53降至51.9，德國製造業PMI預測升至50，英國綜合PMI料由53.5降至53，聯合國大會舉行至29日，日本因假期休市。

事實要點：
▷ 美國9月製造業PMI料由53降至51.9（預測降1.1）
▷ 德國9月製造業PMI料由49.8升至50（突破榮枯線）
▷ 英國9月綜合PMI料由53.5降至53（服務業PMI降0.7）
▷ 聯合國大會9月22-29日舉行（唯一全球性會議）
▷ 美國25日公布Q2 GDP終值、26日公布8月PCE物價指數

　　亞特蘭大聯儲總裁發表演講，及美國公布PMI，料為周二（23日）市場焦點。

*美聯儲金融監管副主席發表講話，德國英國歐元區公布PMI*

　　周二日本假期休市。各國重要經濟活動方面，聯合國大會會議舉行（至29日）。周二本港時間5:00pm，英倫銀行首席經濟學家皮爾參加瑞士百達研究院研討會的爐邊談話。晚上8:10pm，歐洲央行銀行監管委員會主席布赫參加一個監管會議的爐邊談話與小組討論。9:00pm，美聯儲金融監管副主席鮑曼就經濟前景發表講話。10:00pm，亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克就經濟前景發表演講。

　　數據方面，周二7:00am（本港時間．下同），澳洲公布9月製造業採購經理人指數。3:30pm，德國公布9月製造業採購經理人指數，料由49.8升至50；9月綜合採購經理人指數料由50.5升至50.7；9月服務業採購經理人指數料由49.3升至49.5。4:00pm，歐元區公布9月綜合採購經理人指數，料由51升至51.1；9月服務業採購經理人指數料維持於50.5。4:30pm，英國公布9月製造業採購經理人指數，料由47升至47.1；9月綜合採購經理人指數料由53.5降至53；9月服務業採購經理人指數料由54.2降至53.5。9:45pm，美國公布9月製造業採購經理人指數，料由53降至51.9；9月綜合採購經理人指數；9月服務業採購經理人指數料由54.5降至53.9。

　　在本港，明日公布業績的公司有:卓能（集團）(00131)、JBB BUILDERS(01903)等。

　　另外，美國周四（25日）公布第二季國內生產總值(GDP)按季年率終值，周五（26日）公布8月個人消費支出(PCE)物價指數。
《經濟通通訊社22日專訊》

撐運動．護關節 | 維柏健健骨鐵三角【關節健骨至尊(升級版)】激筍買1送1 (原價$388)！同時修復、抗蝕、強骨，7天見效。立即把握健骨良機！(優惠期至18/9/2025)► 了解詳情

下一篇新聞︰22/09/2025 19:47  《日入而息》超強颱風「樺加沙」來襲明掛八號風球，港交所籲參與者盡早安排支持市場運作

其他
More

22/09/2025 17:49  《外圍焦點》多名美聯儲官員發表講話，歐元區公布消費者信心指數

22/09/2025 17:20  【夜期時段】即月期指最新報２６３８７點，跌１２點，高水４３點

22/09/2025 16:31  即月期指最後交易價２６３９９跌１６６點，高水５５點

22/09/2025 15:04  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６７１０﹒５，跌１２點

22/09/2025 09:15  期指低開８４點報２６４８１，國指期貨跌３２點報９４５３

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

施政報告暗藏「彩蛋」？

22/09/2025 07:56

施政報告2025

定期存款 | 一周定存合集，美國減息無阻港銀加定存息吸金，P...

21/09/2025 10:55

貨幣攻略

大國博弈 | 習近平特朗普周五通話，美方稱或延長兩國貿易休戰...

19/09/2025 09:38

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處