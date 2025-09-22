《再戰明天》亞特蘭大聯儲總裁發表演講，美國公布PMI

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

亞特蘭大聯儲總裁發表演講，及美國公布PMI，料為周二（23日）市場焦點。



*美聯儲金融監管副主席發表講話，德國英國歐元區公布PMI*



周二日本假期休市。各國重要經濟活動方面，聯合國大會會議舉行（至29日）。周二本港時間5:00pm，英倫銀行首席經濟學家皮爾參加瑞士百達研究院研討會的爐邊談話。晚上8:10pm，歐洲央行銀行監管委員會主席布赫參加一個監管會議的爐邊談話與小組討論。9:00pm，美聯儲金融監管副主席鮑曼就經濟前景發表講話。10:00pm，亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克就經濟前景發表演講。



數據方面，周二7:00am（本港時間．下同），澳洲公布9月製造業採購經理人指數。3:30pm，德國公布9月製造業採購經理人指數，料由49.8升至50；9月綜合採購經理人指數料由50.5升至50.7；9月服務業採購經理人指數料由49.3升至49.5。4:00pm，歐元區公布9月綜合採購經理人指數，料由51升至51.1；9月服務業採購經理人指數料維持於50.5。4:30pm，英國公布9月製造業採購經理人指數，料由47升至47.1；9月綜合採購經理人指數料由53.5降至53；9月服務業採購經理人指數料由54.2降至53.5。9:45pm，美國公布9月製造業採購經理人指數，料由53降至51.9；9月綜合採購經理人指數；9月服務業採購經理人指數料由54.5降至53.9。



在本港，明日公布業績的公司有:卓能（集團）(00131)、JBB BUILDERS(01903)等。



另外，美國周四（25日）公布第二季國內生產總值(GDP)按季年率終值，周五（26日）公布8月個人消費支出(PCE)物價指數。

