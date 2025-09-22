《日入而息》超強颱風「樺加沙」來襲明掛八號風球，港交所籲參與者盡早安排支持市場運作

港交所建議市場參與者參考惡劣天氣交易運作安排，盡早作出運營及人力資源調配

證券及期貨專業總會呼籲政府及港交所在惡劣天氣下停市，保障從業員及公眾安全

天文台今晚9時40分改發三號強風信號，考慮明日下午1時至4時改發八號烈風或暴風信號

明傍晚六時後機場多個航班受影響升降大減，機場維持開放，國泰(00293)料取消500航班

政府指會密切監察評估，是否需颱風過後啟動「全政府動員」機制；李家超就超強颱風樺加沙指示提早啟動緊急事故監察支援中心；運輸署團隊已作出四大主要部署，密切監察全港各區交通運輸情況；醫院管理局風暴期間服務維持正常，非緊急服務在八號波期間暫停；教育局宣布所有學校周二及周三停課

新世界(00017)據報與機管局洽商減免11 Skies租金

恒隆今舉辦65周年慶祝酒會，宣布正邁向恒隆V.3；陳文博稱現時為投資香港好時機，遇到心水項目未必贏但一定參與

本港8月CPI按年升1.1%符預期，通脹仍然處於輕微水平

證監會就擴展投資者識別碼制度至港交所買賣衍生工具進行諮詢

小米(01810)周四晚上發布小米17系列，管理層稱堅定對標iPhone；小米旗下基金入股旗芯微半導體，後者為汽車控制器芯片研發商

長虹佳華(03991)獲虹圖投資計劃溢價32.9%進行私有化，涉逾7億，明早復牌

中央氣象台升級颱風預警至橙色，東莞今午起逐步「五停」，深圳明日後日停課；「樺加沙」逼近，深圳或40多萬人需疏散，江門明起「五停」；珠海市明晚起「五停」，國家防總工作組趕赴廣東協助防汛防颱風；「樺加沙」來襲，廣東省內所有高鐵、普速列車24日全天停運

潘功勝稱今日發布會不涉短期政策調整，下一步金融改革待中央部署；至6月末中國銀行業總資產470萬億，位居世界第一；每年為5000萬戶家庭減房貸利息支出約3000億；回應美聯儲降息，潘功勝稱幣策堅持以為我主、兼顧內外平衡