  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯
期貨新聞

22/09/2025 19:47

《日入而息》超強颱風「樺加沙」來襲明掛八號風球，港交所籲參與者盡早安排支持市場運作

港交所建議市場參與者參考惡劣天氣交易運作安排，盡早作出運營及人力資源調配
證券及期貨專業總會呼籲政府及港交所在惡劣天氣下停市，保障從業員及公眾安全
天文台今晚9時40分改發三號強風信號，考慮明日下午1時至4時改發八號烈風或暴風信號
明傍晚六時後機場多個航班受影響升降大減，機場維持開放，國泰(00293)料取消500航班
政府指會密切監察評估，是否需颱風過後啟動「全政府動員」機制；李家超就超強颱風樺加沙指示提早啟動緊急事故監察支援中心；運輸署團隊已作出四大主要部署，密切監察全港各區交通運輸情況；醫院管理局風暴期間服務維持正常，非緊急服務在八號波期間暫停；教育局宣布所有學校周二及周三停課
新世界(00017)據報與機管局洽商減免11 Skies租金
恒隆今舉辦65周年慶祝酒會，宣布正邁向恒隆V.3；陳文博稱現時為投資香港好時機，遇到心水項目未必贏但一定參與
本港8月CPI按年升1.1%符預期，通脹仍然處於輕微水平
證監會就擴展投資者識別碼制度至港交所買賣衍生工具進行諮詢
小米(01810)周四晚上發布小米17系列，管理層稱堅定對標iPhone；小米旗下基金入股旗芯微半導體，後者為汽車控制器芯片研發商
長虹佳華(03991)獲虹圖投資計劃溢價32.9%進行私有化，涉逾7億，明早復牌
中央氣象台升級颱風預警至橙色，東莞今午起逐步「五停」，深圳明日後日停課；「樺加沙」逼近，深圳或40多萬人需疏散，江門明起「五停」；珠海市明晚起「五停」，國家防總工作組趕赴廣東協助防汛防颱風；「樺加沙」來襲，廣東省內所有高鐵、普速列車24日全天停運
潘功勝稱今日發布會不涉短期政策調整，下一步金融改革待中央部署；至6月末中國銀行業總資產470萬億，位居世界第一；每年為5000萬戶家庭減房貸利息支出約3000億；回應美聯儲降息，潘功勝稱幣策堅持以為我主、兼顧內外平衡
金監總局指5年來銀行、保險業為實體經濟提供170萬億新增資金；吳清稱近五年上證綜指年化波動率15.9%，較「十三五」下降；資持有A股市值3.4萬億，中國資本市場「朋友圈」愈來愈大；重點領域風險持續收斂，交易所債券違約率保持1%左右

《即日市況》
恒指整固跌200點收報26344，蘋概逆市炒起舜宇飆7%領漲
　
《深滬股市》　
滬綜指收升0.22%，半導體芯片股再度走強
　　
《美元匯價》
歐元最新報1.1775/76，日圓最新報147.86/89
　　　
《公司資訊》　
京東工業股份有限公司港股IPO獲中國證監會備案
不同集團(06090)暗盤報98元，高招股價近38%
奇瑞汽車(09973)傳以上限30.75元定價，集資逾91億元
雲智匯(01037)中途停牌，停牌前飆1.34倍，與優必選共同推進人形機器人交付
京東(09618)折扣超市第六家店據報本周四河北固安開業；京東MALL灣仔門店擬明年開業，與華潤隆地達戰略合作
天寶集團(01979)積極開拓東南亞及「一帶一路」沿線國家，正與一間港企談泰國電車充電樁合作
特殊情況下可能仍停市，港交所(00388)稱「密切關注」超強颱風樺加沙；證券及期貨專業總會呼籲政府及港交所在惡劣天氣下停市，保障從業員及公眾安全
英恒科技(01760)推出800V全主動懸架控制器解決方案
資本策略地產(00497)附屬建議發行3年期額外新票據，以再融資或還債
維立志博(09887)LBL-047新藥臨床試驗申請獲美國當局批准
佳兆業集團(01638)高等法院已頒令撤銷呈請
小米(01810)周四晚上發布小米17系列，管理層稱堅定對標iPhone；小米旗下基金入股旗芯微半導體，後者為汽車控制器芯片研發商
滙豐為恒地(00012)提供以LPR為參考利率互換產品
國泰航空(00293)明年3月起復飛西雅圖直航航班，今稍後開售設限時推廣優惠
沿海家園(01124)中途停牌，停牌前報0.295元跌近61%
新世界(00017)據報與機管局洽商減免11 Skies租金；馬頭角項目瑧博首輪盡推120伙，價單單位即日沽清
港燈(02638)超強颱風樺加沙迫近香港，已啟動惡劣天氣應變計劃
中華電力(00002)將密切監察超強颱風對供電系統造成的影響，已做好準備維護電力設施
港鐵(00066)颱風期間會在安全情況下盡量維持服務
明傍晚六時後機場多個航班受影響升降大減，機場維持開放，國泰(00293)料取消500航班
市監總局決定對快手(01024)子公司成都快購立案調查
ZA Bank用戶人數突破100萬，續拓展加密資產產品
美團(03690)發布高效推理模型，部分任務性能接近GPT5
OK便利店除八達通外無法使用電子支付，公司稱不排除被網絡攻擊
恒地(00012)灣仔活道住宅項目命名為WOODIS，提供167伙
淘寶將首次在全球20國同步啟動「雙11」，海外市場投10億元營銷補貼
巨星傳奇(06683)「百位國際潮流藝術家共創計劃」全球首次線下落地
泛遠國際(02516)附屬斥逾5232萬人幣購杭州物業
邁越科技(02501)與網易有道信息技術（北京）訂立戰略合作框架協議
中國中免(01880)副總經理辭任
兗礦能源(01171)擬分拆附屬卡松科技，並於「全國中小企業股份轉讓系統」掛牌；治療糖尿病新藥臨床試驗申請獲國家藥監局受理
百度(09888)校招今年發布超200種AI相關崗位，總計將發4000份offer；百度網盤海外版全面開放海外手機號碼註冊
恒隆今舉辦65周年慶祝酒會，宣布正邁向恒隆V.3；陳文博稱現時為投資香港好時機，遇到心水項目未必贏但一定參與
渣打香港(02888)協助客戶以最新優化安排完成「互換通」交易
理想汽車(02015)與欣旺達成立合資公司，據報生產理想自研電池
騰訊控股(00700)今斥5.5億元回購86.2萬股；首屆騰訊雲黑客松，兩香港隊伍奪獎
中銀香港(02388)協助客戶完成「互換通」LPR掛鈎利率互換合約交易
長虹佳華(03991)獲虹圖投資計劃溢價32.9%進行私有化，涉逾7億，明早復牌
Amber Premium推出一站式企業級數位資產管理服務
　　
《中國要聞》　
波蘭白俄邊境關閉，中歐班列對歐運輸中斷，料最多150列受影響
中央氣象台升級颱風預警至橙色，東莞今午起逐步「五停」，深圳明日後日停課；「樺加沙」逼近，深圳或40多萬人需疏散，江門明起「五停」；珠海市明晚起「五停」，國家防總工作組趕赴廣東協助防汛防颱風；「樺加沙」來襲，廣東省內所有高鐵、普速列車24日全天停運
網信辦整治惡意挑動負面情緒、挑起網絡暴力戾氣問題
鋼鐵行業穩增長方案要求精準調控產能產量，嚴禁新增產能
國務院食安辦推進預製菜國標制定、餐飲使用預製菜明示
醫保局表示第11批藥品集採穩臨床、保質量、防圍標、反內捲
李雲澤稱推動房地產市場止跌回穩，「三大工程」提供資金超1.6萬億元
貴州習水縣136人食物中毒住院，涉當地連鎖店三文治遭沙門氏菌污染
廣西柳州回應幾十億元工業企業獎補未兌付表示力爭三年完成
上海嘉里金陵華庭120套豪宅「日光」，單日收金近百億
央視曝光床上用品以次充好後，海寧、南通連夜調查
外匯局指7月末外資持有境內股票、債券等超10萬億人幣
內地9月LPR維持不變，1年3%、5年期以上3.5%
人行重啟14天期逆回購3000億，2405億7天逆回購利率持平；人行調整14天期逆回購操作方式，釋放三重信號；潘功勝稱今日發布會不涉短期政策調整，下一步金融改革待中央部署；至6月末中國銀行業總資產470萬億，位居世界第一；每年為5000萬戶家庭減房貸利息支出約3000億；回應美聯儲降息，潘功勝稱幣策堅持以為我主、兼顧內外平衡
金監總局指5年來銀行、保險業為實體經濟提供170萬億新增資金；吳清稱近五年上證綜指年化波動率15.9%，較「十三五」下降；資持有A股市值3.4萬億，中國資本市場「朋友圈」愈來愈大；重點領域風險持續收斂，交易所債券違約率保持1%左右
中國鐵塔原董事長佟吉祿、中國通號原黨委副書記張權被查
抖音電商平均每天125萬場直播開播
廈門優迅股份IPO遭上交所暫緩審議，擬募逾8億元
羅永浩再談預製菜稱綠茶餐廳確實很「綠茶」，為防劣幣逐良幣應強制標註是否用預製菜
內地7名車主因FSD功能未兌現，起訴特斯拉欺詐獲北京法院立案
文遠知行與Grab合作，於新加坡推出Ai.R自動駕駛出行服務
華僑城回應公司重組傳聞表示未收到相關信息
貴州茅台成立生物科技研發公司，註冊資本10億
　　
《寶島快訊》　
台股收升1.18%報25880.6點，台積電飆1295元天價
　　
《大國博弈》　
APEC期間舉行習特會？外交部表示中美雙方正在溝通之中；美眾議院代表團6年來首訪華，李強稱推動雙邊關係沿正軌發展
外交部表示在TikTok問題立場清楚，冀美方提供公平營商環境；TikTok美國業務將由美方把持，商務部表示冀切實履行承諾為中企提供非歧視環境
特朗普稱梅鐸父子及戴爾或將參與投資收購TikTok在美業務
　　
《國際要聞》　
加拿大、澳洲、英國和葡萄牙宣布承認巴勒斯坦國
日本自民黨共5人角逐黨魁，下月4日決出勝負
菲律賓爆發大規模反貪示威，總統小馬可斯支持
特朗普欲重佔阿富汗空軍基地，塔利班矢言準備戰鬥；微軟等公司警告美國H-1B簽證持有者避免境外旅行；馬斯克在柯克追悼會上主動與特朗普交談
　　
《外圍經濟》　
日圓前景引發分歧，對沖基金與資管公司看法不同
高盛將標普500指數年底目標位上調至6800點
巴郡增持三井物產，持股比例提高到10%以上
瑞銀上調美元兌日圓匯率預期，因日本政治不確定性增加
主流加密貨幣下跌，市場權衡聯儲局後續降息措施
　　
《其他消息》　
投資推廣署到訪南美，將與南美企業代表會面；商經局局長丘應樺將赴吉隆坡，與東盟討論《自由貿易協定》
天文台今晚9時40分改發三號強風信號，考慮明日下午1時至4時改發八號烈風或暴風信號
政府指會密切監察評估，是否需颱風過後啟動「全政府動員」機制；李家超就超強颱風樺加沙指示提早啟動緊急事故監察支援中心；運輸署團隊已作出四大主要部署，密切監察全港各區交通運輸情況；醫院管理局風暴期間服務維持正常，非緊急服務在八號波期間暫停；教育局宣布所有學校周二及周三停課
機管局颱風期間機場不會關閉，料有大量航班受影響，下午2時公布安排；據報香港國際機場考慮關閉36小時，以應對超強颱風「樺加沙」
陳茂波稱本港未來十年土地供應足夠，零售餐飲業收益跌幅已穩定；北都是產業結構革新重要載體，發展及營運模式設計組本月開首次會議
行政長官李家超與最高人民檢察院黨組書記應勇會面
李家超預計北部都會區發展或可提早完成；傳「紅旗」車廠計劃北都設廠，孫東未否認，望引代表性龍頭企業
羅淑佩稱四品牌參與打造工業品牌旅遊，包括本港醬料及飲品工廠
謝展寰稱放寬狗隻進入食肆新規定料明年中批出首批牌照
香港國際機場8月客運量按年升近16%，創疫後單日新高
陳美寶稱當局就低空經濟批出38個沙盒項目，年內全部可啟動
網傳強積金資料被送往佛山整合，積金易指說法不實及誤導
鄭志剛成立綜合性企業集團上合發展控股，致力投資數字領域等九大領域
中原十大屋苑周末錄11宗成交，企穩雙位數交投量
美聯測量指荃灣住宅地料可提供780伙，估值約17.4億
永明金融調查指港人缺乏退休財務準備，不足10%受訪者有進行長遠財務規劃
滙豐調查指47%富裕投資者擬「微退休」，「微退休」花費最高78.5萬元
金融學院報告指67%受訪機構認為市場仍需更多具備財富提取功能的產品選擇
屯門第16區站第一期物業項目邀發展意向，下周一截止
本港8月CPI按年升1.1%符預期，通脹仍然處於輕微水平
許正宇稱三個新增倉庫可即時運作，為參與國際金屬交易提供高效交割選項
證監會就衍生工具市場實施投資者識別碼制度展開諮詢
　

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

上一篇新聞︰22/09/2025 19:49  《再戰明天》亞特蘭大聯儲總裁發表演講，美國公布ＰＭＩ

下一篇新聞︰22/09/2025 17:49  《外圍焦點》多名美聯儲官員發表講話，歐元區公布消費者信心指數

其他
More

22/09/2025 17:20  【夜期時段】即月期指最新報２６３８７點，跌１２點，高水４３點

22/09/2025 16:31  即月期指最後交易價２６３９９跌１６６點，高水５５點

22/09/2025 15:04  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６７１０﹒５，跌１２點

22/09/2025 09:15  期指低開８４點報２６４８１，國指期貨跌３２點報９４５３

22/09/2025 09:04  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６７１３﹒５，跌９點

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

施政報告暗藏「彩蛋」？

22/09/2025 07:56

施政報告2025

說說心理話

大國博弈 | 習近平特朗普周五通話，美方稱或延長兩國貿易休戰...

19/09/2025 09:38

關稅戰

以國暴行觸眾怒，緣何美如此偏袒？

19/09/2025 07:47

大國博弈

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處