《日入而息》超強颱風「樺加沙」來襲明掛八號風球，港交所籲參與者盡早安排支持市場運作

|港交所建議市場參與者參考惡劣天氣交易運作安排，盡早作出運營及人力資源調配
|證券及期貨專業總會呼籲政府及港交所在惡劣天氣下停市，保障從業員及公眾安全
|天文台今晚9時40分改發三號強風信號，考慮明日下午1時至4時改發八號烈風或暴風信號
|明傍晚六時後機場多個航班受影響升降大減，機場維持開放，國泰(00293)料取消500航班
|政府指會密切監察評估，是否需颱風過後啟動「全政府動員」機制；李家超就超強颱風樺加沙指示提早啟動緊急事故監察支援中心；運輸署團隊已作出四大主要部署，密切監察全港各區交通運輸情況；醫院管理局風暴期間服務維持正常，非緊急服務在八號波期間暫停；教育局宣布所有學校周二及周三停課
|新世界(00017)據報與機管局洽商減免11 Skies租金
|恒隆今舉辦65周年慶祝酒會，宣布正邁向恒隆V.3；陳文博稱現時為投資香港好時機，遇到心水項目未必贏但一定參與
|本港8月CPI按年升1.1%符預期，通脹仍然處於輕微水平
|證監會就擴展投資者識別碼制度至港交所買賣衍生工具進行諮詢
|小米(01810)周四晚上發布小米17系列，管理層稱堅定對標iPhone；小米旗下基金入股旗芯微半導體，後者為汽車控制器芯片研發商
|長虹佳華(03991)獲虹圖投資計劃溢價32.9%進行私有化，涉逾7億，明早復牌
|中央氣象台升級颱風預警至橙色，東莞今午起逐步「五停」，深圳明日後日停課；「樺加沙」逼近，深圳或40多萬人需疏散，江門明起「五停」；珠海市明晚起「五停」，國家防總工作組趕赴廣東協助防汛防颱風；「樺加沙」來襲，廣東省內所有高鐵、普速列車24日全天停運
|潘功勝稱今日發布會不涉短期政策調整，下一步金融改革待中央部署；至6月末中國銀行業總資產470萬億，位居世界第一；每年為5000萬戶家庭減房貸利息支出約3000億；回應美聯儲降息，潘功勝稱幣策堅持以為我主、兼顧內外平衡
|金監總局指5年來銀行、保險業為實體經濟提供170萬億新增資金；吳清稱近五年上證綜指年化波動率15.9%，較「十三五」下降；資持有A股市值3.4萬億，中國資本市場「朋友圈」愈來愈大；重點領域風險持續收斂，交易所債券違約率保持1%左右
|恒指整固跌200點收報26344，蘋概逆市炒起舜宇飆7%領漲
|滬綜指收升0.22%，半導體芯片股再度走強
|歐元最新報1.1775/76，日圓最新報147.86/89
|京東工業股份有限公司港股IPO獲中國證監會備案
|不同集團(06090)暗盤報98元，高招股價近38%
|奇瑞汽車(09973)傳以上限30.75元定價，集資逾91億元
|雲智匯(01037)中途停牌，停牌前飆1.34倍，與優必選共同推進人形機器人交付
|京東(09618)折扣超市第六家店據報本周四河北固安開業；京東MALL灣仔門店擬明年開業，與華潤隆地達戰略合作
|天寶集團(01979)積極開拓東南亞及「一帶一路」沿線國家，正與一間港企談泰國電車充電樁合作
|特殊情況下可能仍停市，港交所(00388)稱「密切關注」超強颱風樺加沙；證券及期貨專業總會呼籲政府及港交所在惡劣天氣下停市，保障從業員及公眾安全
|英恒科技(01760)推出800V全主動懸架控制器解決方案
|資本策略地產(00497)附屬建議發行3年期額外新票據，以再融資或還債
|維立志博(09887)LBL-047新藥臨床試驗申請獲美國當局批准
|佳兆業集團(01638)高等法院已頒令撤銷呈請
|小米(01810)周四晚上發布小米17系列，管理層稱堅定對標iPhone；小米旗下基金入股旗芯微半導體，後者為汽車控制器芯片研發商
|滙豐為恒地(00012)提供以LPR為參考利率互換產品
|國泰航空(00293)明年3月起復飛西雅圖直航航班，今稍後開售設限時推廣優惠
|沿海家園(01124)中途停牌，停牌前報0.295元跌近61%
|新世界(00017)據報與機管局洽商減免11 Skies租金；馬頭角項目瑧博首輪盡推120伙，價單單位即日沽清
|港燈(02638)超強颱風樺加沙迫近香港，已啟動惡劣天氣應變計劃
|中華電力(00002)將密切監察超強颱風對供電系統造成的影響，已做好準備維護電力設施
|港鐵(00066)颱風期間會在安全情況下盡量維持服務
|明傍晚六時後機場多個航班受影響升降大減，機場維持開放，國泰(00293)料取消500航班
|市監總局決定對快手(01024)子公司成都快購立案調查
|ZA Bank用戶人數突破100萬，續拓展加密資產產品
|美團(03690)發布高效推理模型，部分任務性能接近GPT5
|OK便利店除八達通外無法使用電子支付，公司稱不排除被網絡攻擊
|恒地(00012)灣仔活道住宅項目命名為WOODIS，提供167伙
|淘寶將首次在全球20國同步啟動「雙11」，海外市場投10億元營銷補貼
|巨星傳奇(06683)「百位國際潮流藝術家共創計劃」全球首次線下落地
|泛遠國際(02516)附屬斥逾5232萬人幣購杭州物業
|邁越科技(02501)與網易有道信息技術（北京）訂立戰略合作框架協議
|中國中免(01880)副總經理辭任
|兗礦能源(01171)擬分拆附屬卡松科技，並於「全國中小企業股份轉讓系統」掛牌；治療糖尿病新藥臨床試驗申請獲國家藥監局受理
|百度(09888)校招今年發布超200種AI相關崗位，總計將發4000份offer；百度網盤海外版全面開放海外手機號碼註冊
|恒隆今舉辦65周年慶祝酒會，宣布正邁向恒隆V.3；陳文博稱現時為投資香港好時機，遇到心水項目未必贏但一定參與
|渣打香港(02888)協助客戶以最新優化安排完成「互換通」交易
|理想汽車(02015)與欣旺達成立合資公司，據報生產理想自研電池
|騰訊控股(00700)今斥5.5億元回購86.2萬股；首屆騰訊雲黑客松，兩香港隊伍奪獎
|中銀香港(02388)協助客戶完成「互換通」LPR掛鈎利率互換合約交易
|長虹佳華(03991)獲虹圖投資計劃溢價32.9%進行私有化，涉逾7億，明早復牌
|Amber Premium推出一站式企業級數位資產管理服務
|波蘭白俄邊境關閉，中歐班列對歐運輸中斷，料最多150列受影響
|中央氣象台升級颱風預警至橙色，東莞今午起逐步「五停」，深圳明日後日停課；「樺加沙」逼近，深圳或40多萬人需疏散，江門明起「五停」；珠海市明晚起「五停」，國家防總工作組趕赴廣東協助防汛防颱風；「樺加沙」來襲，廣東省內所有高鐵、普速列車24日全天停運
|網信辦整治惡意挑動負面情緒、挑起網絡暴力戾氣問題
|鋼鐵行業穩增長方案要求精準調控產能產量，嚴禁新增產能
|國務院食安辦推進預製菜國標制定、餐飲使用預製菜明示
|醫保局表示第11批藥品集採穩臨床、保質量、防圍標、反內捲
|李雲澤稱推動房地產市場止跌回穩，「三大工程」提供資金超1.6萬億元
|貴州習水縣136人食物中毒住院，涉當地連鎖店三文治遭沙門氏菌污染
|廣西柳州回應幾十億元工業企業獎補未兌付表示力爭三年完成
|上海嘉里金陵華庭120套豪宅「日光」，單日收金近百億
|央視曝光床上用品以次充好後，海寧、南通連夜調查
|外匯局指7月末外資持有境內股票、債券等超10萬億人幣
|內地9月LPR維持不變，1年3%、5年期以上3.5%
|人行重啟14天期逆回購3000億，2405億7天逆回購利率持平；人行調整14天期逆回購操作方式，釋放三重信號；潘功勝稱今日發布會不涉短期政策調整，下一步金融改革待中央部署；至6月末中國銀行業總資產470萬億，位居世界第一；每年為5000萬戶家庭減房貸利息支出約3000億；回應美聯儲降息，潘功勝稱幣策堅持以為我主、兼顧內外平衡
|金監總局指5年來銀行、保險業為實體經濟提供170萬億新增資金；吳清稱近五年上證綜指年化波動率15.9%，較「十三五」下降；資持有A股市值3.4萬億，中國資本市場「朋友圈」愈來愈大；重點領域風險持續收斂，交易所債券違約率保持1%左右
|中國鐵塔原董事長佟吉祿、中國通號原黨委副書記張權被查
|抖音電商平均每天125萬場直播開播
|廈門優迅股份IPO遭上交所暫緩審議，擬募逾8億元
|羅永浩再談預製菜稱綠茶餐廳確實很「綠茶」，為防劣幣逐良幣應強制標註是否用預製菜
|內地7名車主因FSD功能未兌現，起訴特斯拉欺詐獲北京法院立案
|文遠知行與Grab合作，於新加坡推出Ai.R自動駕駛出行服務
|華僑城回應公司重組傳聞表示未收到相關信息
|貴州茅台成立生物科技研發公司，註冊資本10億
|台股收升1.18%報25880.6點，台積電飆1295元天價
|APEC期間舉行習特會？外交部表示中美雙方正在溝通之中；美眾議院代表團6年來首訪華，李強稱推動雙邊關係沿正軌發展
|外交部表示在TikTok問題立場清楚，冀美方提供公平營商環境；TikTok美國業務將由美方把持，商務部表示冀切實履行承諾為中企提供非歧視環境
|特朗普稱梅鐸父子及戴爾或將參與投資收購TikTok在美業務
|加拿大、澳洲、英國和葡萄牙宣布承認巴勒斯坦國
|日本自民黨共5人角逐黨魁，下月4日決出勝負
|菲律賓爆發大規模反貪示威，總統小馬可斯支持
|特朗普欲重佔阿富汗空軍基地，塔利班矢言準備戰鬥；微軟等公司警告美國H-1B簽證持有者避免境外旅行；馬斯克在柯克追悼會上主動與特朗普交談
|日圓前景引發分歧，對沖基金與資管公司看法不同
|高盛將標普500指數年底目標位上調至6800點
|巴郡增持三井物產，持股比例提高到10%以上
|瑞銀上調美元兌日圓匯率預期，因日本政治不確定性增加
|主流加密貨幣下跌，市場權衡聯儲局後續降息措施
|投資推廣署到訪南美，將與南美企業代表會面；商經局局長丘應樺將赴吉隆坡，與東盟討論《自由貿易協定》
|天文台今晚9時40分改發三號強風信號，考慮明日下午1時至4時改發八號烈風或暴風信號
|政府指會密切監察評估，是否需颱風過後啟動「全政府動員」機制；李家超就超強颱風樺加沙指示提早啟動緊急事故監察支援中心；運輸署團隊已作出四大主要部署，密切監察全港各區交通運輸情況；醫院管理局風暴期間服務維持正常，非緊急服務在八號波期間暫停；教育局宣布所有學校周二及周三停課
|機管局颱風期間機場不會關閉，料有大量航班受影響，下午2時公布安排；據報香港國際機場考慮關閉36小時，以應對超強颱風「樺加沙」
|陳茂波稱本港未來十年土地供應足夠，零售餐飲業收益跌幅已穩定；北都是產業結構革新重要載體，發展及營運模式設計組本月開首次會議
|行政長官李家超與最高人民檢察院黨組書記應勇會面
|李家超預計北部都會區發展或可提早完成；傳「紅旗」車廠計劃北都設廠，孫東未否認，望引代表性龍頭企業
|羅淑佩稱四品牌參與打造工業品牌旅遊，包括本港醬料及飲品工廠
|謝展寰稱放寬狗隻進入食肆新規定料明年中批出首批牌照
|香港國際機場8月客運量按年升近16%，創疫後單日新高
|陳美寶稱當局就低空經濟批出38個沙盒項目，年內全部可啟動
|網傳強積金資料被送往佛山整合，積金易指說法不實及誤導
|鄭志剛成立綜合性企業集團上合發展控股，致力投資數字領域等九大領域
|中原十大屋苑周末錄11宗成交，企穩雙位數交投量
|美聯測量指荃灣住宅地料可提供780伙，估值約17.4億
|永明金融調查指港人缺乏退休財務準備，不足10%受訪者有進行長遠財務規劃
|滙豐調查指47%富裕投資者擬「微退休」，「微退休」花費最高78.5萬元
|金融學院報告指67%受訪機構認為市場仍需更多具備財富提取功能的產品選擇
|屯門第16區站第一期物業項目邀發展意向，下周一截止
|本港8月CPI按年升1.1%符預期，通脹仍然處於輕微水平
|許正宇稱三個新增倉庫可即時運作，為參與國際金屬交易提供高效交割選項
|證監會就衍生工具市場實施投資者識別碼制度展開諮詢
送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好