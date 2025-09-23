  • 會員
期貨新聞

23/09/2025 08:15

恒指期貨現貨月份未平倉合約總數138783張，減4081張

　　恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為138783張，較前減4081張；若計入其他月份的未平倉合約，總數161594張，減2834張。

近一周恒指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
22/09(一)138783-4081161594-2834
19/09(五)142864-3785164428-3595
18/09(四)146649-4832168023-4184
17/09(三)15148164231722076340
16/09(二)145058-1705165867-1148

近一周恒指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
22/09(一)450722387590193029
19/09(五)42685-70855990-440
18/09(四)43393-83956430-509
17/09(三)44232-18256939-155
16/09(二)444141145570941242

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社23日專訊》

