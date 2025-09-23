恒指期貨現貨月份未平倉合約總數138783張，減4081張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為138783張，較前減4081張；若計入其他月份的未平倉合約，總數161594張，減2834張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|22/09(一)
|138783
|-4081
|161594
|-2834
|19/09(五)
|142864
|-3785
|164428
|-3595
|18/09(四)
|146649
|-4832
|168023
|-4184
|17/09(三)
|151481
|6423
|172207
|6340
|16/09(二)
|145058
|-1705
|165867
|-1148
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|22/09(一)
|45072
|2387
|59019
|3029
|19/09(五)
|42685
|-708
|55990
|-440
|18/09(四)
|43393
|-839
|56430
|-509
|17/09(三)
|44232
|-182
|56939
|-155
|16/09(二)
|44414
|1145
|57094
|1242
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社23日專訊》
【說說心理話】舉辦「XO異彩藝術家奬」，讓「腦力多元」人士透過創作藝術建立自信，將負面的能量化為正向► 即睇