恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數239749張減逾二萬三張

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為239749張，較前減23984張；若計入其他月份的未平倉合約，總數303429張，減20379張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|22/09(一)
|239749
|-23984
|303429
|-20379
|19/09(五)
|263733
|26194
|323808
|26072
|18/09(四)
|237539
|-15353
|297736
|-14263
|17/09(三)
|252892
|13452
|311999
|14688
|16/09(二)
|239440
|-1023
|297311
|248
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|22/09(一)
|82194
|929
|131410
|1511
|19/09(五)
|81265
|2378
|129899
|2328
|18/09(四)
|78887
|-3317
|127571
|-1912
|17/09(三)
|82204
|2410
|129483
|3435
|16/09(二)
|79794
|15
|126048
|110
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社23日專訊》
