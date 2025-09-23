《外圍焦點》鮑威爾發表講話，美國公布PMI

受惠於科技股強勢，特別是人工智能領域的消息推動，加上市場對聯儲局未來減息路徑的樂觀預期，美股三大指數連續第三個交易日創下盤中與收市新高，並由科技股主導的納指領升大市。道指昨日收市升66.27點或0.14%，報46381.54點；標普500指數升29.39點或0.44%，報6693.75點；納指升157.5點或0.7%，報22788.98點。港股方面，恒生指數收市報26159，跌185點或0.7%，成交2946億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚8:10pm，歐洲央行銀行監管委員會主席布赫參加一個監管會議的爐邊談話與小組討論。9:00pm，美聯儲金融監管副主席鮑曼就經濟前景發表講話。10:00pm，亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克就經濟前景發表演講。10:20pm，歐洲央行執委奇波洛內參加彭博主辦的「金融業的未來」會議的爐邊談話。24日凌晨12:35am，美聯儲主席鮑威爾就經濟前景發表講話。2:30am，加拿大央行總裁麥克勒姆發表講話。



數據方面，今晚9:45pm，美國公布9月製造業採購經理人指數，料由53降至52.2；9月綜合採購經理人指數料由54.6降至54；9月服務業採購經理人指數料由54.5降至54。

《經濟通通訊社23日專訊》