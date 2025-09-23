  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
期貨新聞

23/09/2025 16:45

《外圍焦點》鮑威爾發表講話，美國公布PMI

　　受惠於科技股強勢，特別是人工智能領域的消息推動，加上市場對聯儲局未來減息路徑的樂觀預期，美股三大指數連續第三個交易日創下盤中與收市新高，並由科技股主導的納指領升大市。道指昨日收市升66.27點或0.14%，報46381.54點；標普500指數升29.39點或0.44%，報6693.75點；納指升157.5點或0.7%，報22788.98點。港股方面，恒生指數收市報26159，跌185點或0.7%，成交2946億元。

　　各國重要經濟活動方面，本港時間今晚8:10pm，歐洲央行銀行監管委員會主席布赫參加一個監管會議的爐邊談話與小組討論。9:00pm，美聯儲金融監管副主席鮑曼就經濟前景發表講話。10:00pm，亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克就經濟前景發表演講。10:20pm，歐洲央行執委奇波洛內參加彭博主辦的「金融業的未來」會議的爐邊談話。24日凌晨12:35am，美聯儲主席鮑威爾就經濟前景發表講話。2:30am，加拿大央行總裁麥克勒姆發表講話。

　　數據方面，今晚9:45pm，美國公布9月製造業採購經理人指數，料由53降至52.2；9月綜合採購經理人指數料由54.6降至54；9月服務業採購經理人指數料由54.5降至54。
《經濟通通訊社23日專訊》

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

上一篇新聞︰23/09/2025 16:46  即月期指最後交易價２６２０２跌１９７點，成交１１９０６７張

下一篇新聞︰23/09/2025 16:31  即月期指最後交易價２６２０２跌１９７點，高水４３點

其他
More

23/09/2025 17:20  【夜期時段】即月期指最新報２６２１７點，升１５點，高水５８點

23/09/2025 15:04  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６７５２﹒２５，跌０…

23/09/2025 09:15  期指低開７點報２６３９２，國指期貨跌１０點報９３８２

23/09/2025 09:07  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６７５１﹒５，跌１點

23/09/2025 08:15  恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１９７２２７張，減逾二萬張

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

說說心理話

施政報告暗藏「彩蛋」？

22/09/2025 07:56

施政報告2025

定期存款 | 一周定存合集，美國減息無阻港銀加定存息吸金，P...

21/09/2025 10:55

貨幣攻略

大國博弈 | 習近平特朗普周五通話，美方稱或延長兩國貿易休戰...

19/09/2025 09:38

關稅戰

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處