23/09/2025 08:15

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數197227張，減逾二萬張

　　恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為197227張，較前減20473張；若計入其他月份的未平倉合約，總數233686張，減12607張。

近一周恒生科指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
22/09(一)197227-20473233686-12607
19/09(五)21770087372462939371
18/09(四)208963-8135236922-5504
17/09(三)2170982423124242625164
16/09(二)192867-4215217262-4118

近一周恒生科指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
22/09(一)108902-8594124481-2367
19/09(五)11749622111268482613
18/09(四)115285-9361242351202
17/09(三)11622178161230338402
16/09(二)108405-1228114631-1126

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社23日專訊》

