恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數197227張，減逾二萬張

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為197227張，較前減20473張；若計入其他月份的未平倉合約，總數233686張，減12607張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|22/09(一)
|197227
|-20473
|233686
|-12607
|19/09(五)
|217700
|8737
|246293
|9371
|18/09(四)
|208963
|-8135
|236922
|-5504
|17/09(三)
|217098
|24231
|242426
|25164
|16/09(二)
|192867
|-4215
|217262
|-4118
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|22/09(一)
|108902
|-8594
|124481
|-2367
|19/09(五)
|117496
|2211
|126848
|2613
|18/09(四)
|115285
|-936
|124235
|1202
|17/09(三)
|116221
|7816
|123033
|8402
|16/09(二)
|108405
|-1228
|114631
|-1126
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社23日專訊》
