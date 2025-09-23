  • 會員
期貨新聞

23/09/2025 09:15

期指低開7點報26392，國指期貨跌10點報9382

　　期指低開7點報26392，國指期貨低開10點報9382，科指期貨低開11點報6267。
《經濟通通訊社23日專訊》

