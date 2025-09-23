即月期指最後交易價26202跌197點，高水43點

即月期指最後交易價26202，跌197點，高水43點，暫成交117927張。即月國指期貨最後交易價9305，跌87點，高水15點，暫成交115203張。另外，即月科指期貨最後交易價6178，跌100點，高水11點，暫成交169661張。
《經濟通通訊社23日專訊》
【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
23/09/2025 16:31
即月期指最後交易價26202，跌197點，高水43點，暫成交117927張。即月國指期貨最後交易價9305，跌87點，高水15點，暫成交115203張。另外，即月科指期貨最後交易價6178，跌100點，高水11點，暫成交169661張。
《經濟通通訊社23日專訊》
【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
下一篇新聞︰23/09/2025 15:04 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６７５２﹒２５，跌０…
23/09/2025 09:15 期指低開７點報２６３９２，國指期貨跌１０點報９３８２
23/09/2025 09:07 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６７５１﹒５，跌１點
23/09/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１９７２２７張，減逾二萬張
23/09/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２３９７４９張減逾二萬三張
23/09/2025 08:15 恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１３８７８３張，減４０８１張
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
即時報價N
指數N
多櫃台N